Addio Juve, va al Newcastle: è già tutto chiuso

Sfuma un altro obiettivo di mercato per la Juventus: il giocatore ha scelto la Premier Leagu ed il Newcastle, affare già chiuso

In questi ultimi giorni di mercato che le sono rimasti a disposizione, la Juventus sta correndo contro il tempo per dare ad Igor Tudor ulteriori rinforzi e per cercare di risolvere la spinosa situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, nonostante il gol contro il Parma e la buona prova offerta, resta in uscita ed i bianconeri intendono cederlo in questa sessione per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Da Torino si attendono presto un’offerta del Milan che è tornato a pensare a Vlahovic dopo aver scartato Boniface e trovato difficoltà nello strappare Harder allo Sporting. La Juventus, però, non intende svendere il proprio attaccante e chiede almeno 20 milioni di euro per cederlo, diversamente potrebbe anche restare a Torino.

In attesa di capire che ne sarà di Vlahovic, la Vecchia Signora ha chiuso negli ultimi giorni due operazioni molto importanti in uscita. La prima riguarda Tiago Djalò che è stato ceduto a titolo definitivo al Besiktas per una cifra totale di 5 milioni di euro tra base fissa e bonus vari, mentre la seconda è stata la cessione in prestito secco di Arthur ai brasiliani del Gremio. Cedendo il centrocampista in prestito, la Juventus ha evitato di fare minusvalenza e dal punto di vista economico è stata un’operazione perfetta.

In entrata, invece, l’obiettivo principale resta il ritorno di Kolo Muani che aspetta solo l’addio di Vlahovic, ma i bianconeri stanno seguendo anche altre piste per rinforzarsi in altri ruoli, soprattutto a centrocampo. Tra i profili sondati dalla dirigenza c’era anche Kobbie Mainoo, talento di 20 anni del Manchester United, ma il suo arrivo a Torino è praticamente da scartare visto che ad oggi sembra diretto verso il Newcastle.

Sfuma l’obiettivo Mainoo per la Juventus: il centrocampista verso il Newcastle

Kobbie Mainoo è uno dei talenti più interessanti del Manchester United ed ha attirato su di sé gli occhi di tantissimi top club, tra cui anche quello della Juventus. Tuttavia, stando a quanto riportato da Football 365, in pole per il suo acquisto ci sarebbe il Newcastle che avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali per capire se i Red Devils vogliano cederlo in prestito o a titolo definitivo.

I Magpies hanno intenzione di alzare la qualità in mezzo al campo e Mainoo è una richiesta esplicita di Eddie Howe che vede in lui il rinforzo perfetto per la propria squadra. La forte concorrenza del Newcastle non è una notizia positiva per la Juventus che avrebbe deciso di mollare la pista che porta a Mainoo, non essendo interessata a partecipare ad aste a pochi giorni dalla fine del mercato, tenendo conto che non ci sono solo i bianconeri d’Inghilterra su di lui.

In Italia, infatti, Mainoo piace anche a Milan e soprattutto Napoli che ha avviato solo dei contatti esplorativi con il Manchester United con il quale sta trattando per il trasferimento di Hojlund. La concorrenza è dunque abbastanza folta ed appare difficile che la Juventus possa continuare ad inseguire Mainoo che, con ogni probabilità, non giocherà a Torino in questa stagione.