DIRETTA | Calciomercato Juventus: 57 milioni per Kolo Muani, addio Zhegrova. Le notizie del 29 agosto

Diretta calciomercato Juventus, ecco le notizie più importanti della giornata di oggi dopo gli annunci di Comolli arrivati ieri
“Vlahovic rimane al 99%”. Il primo annuncio di Comolli, a margine del sorteggio di Champions League, stravolge le carte. Non è chiusa la possibilità di un addio, ovvio, ma è complicato quando mancano pochi giorni alla chiusura del mercato.
Savona, invece, è un giocatore del Nottingham sulla base di 15 milioni di euro. Mentre a Torino aspettano ancora Kolo Muani. Andiamo a vedere, quindi, quali sono le notizie di oggi venerdì 29 agosto.
08:42 – Clamoroso dalla Francia, secondo le informazioni di Footmercato.net, su Zhegrova ci sarebbe il forte interesse del Marsiglia, proprio in questo momento, pronto a chiudere l’operazione. Addio Juventus.
08:29 – Secondo Sportitalia il Rio Ave vuole Rouhi: alla Juventus sarebbero stati offerti 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore.
08:13 – Per Kolo Muani sono 57 i milioni di euro che la Juve dovrebbe investire: 5 per il prestito oneroso, altri 52 per l’obbligo di riscatto.
08:00 – Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina Zhegrova aspetta la Juventus. Il giocatore non vuole altro che il bianconero. Si tratta sulla base di 20 milioni di euro comprensivi di bonus.