Juve senza difesa, soldi a palate dalla Premier: ha già firmato

Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier League per il difensore. I bianconeri hanno già risposto. Cosa è successo

Altre uscite in casa Juventus. E no, di colpi in entrata nemmeno l’ombra, almeno per ora. Anzi, come vi abbiamo riportato nella diretta, anche Zhegrova è a rischio visto che dalla Francia spiegano che sarebbe stato trovato un principio d’accordo con il Marsiglia.

Niente, in questa sessione di mercato per Comolli è complicato fare innesti. Anche perché, fino al momento, nemmeno Vlahovic è uscito anzi, il centravanti, stando alle informazioni che La Stampa ha messo nero su bianco, potrebbe anche rinnovare il contratto. Comunque, qui parliamo di un altro giocatore, fresco sì di rinnovo, che però potrebbe lasciare la Continassa.

Calciomercato Juventus: Arsenal e Chelsea su Gatti

Le notizie arrivano dall’Inghilterra e precisamente dal portale juvefc: Arsenal e Chelsea, infatti, hanno tentato di aprire i colloqui per Federico Gatti, legato al bianconero da un accordo fino al 30 giugno del 2030. “Mikel Arteta è stato desideroso di aggiungere un nuovo difensore in grado di offrire un po’ di profondità dietro Gabriel, William Saliba e Riccardo Calafiori. D’altra parte, Enzo Maresca ha a disposizione una miriade di difensori centrali, ma alcuni di loro non sono del tutto convincenti, mentre altri sono alle prese con gli infortuni. Pertanto, il capo dei Blues vorrebbe portare il suo connazionale a Stamford Bridge”. Questo si legge.

Ma poi ovviamente viene scritto anche altro, cioè viene anche riportata quella che è la volontà della Juventus che “ha rapidamente chiuso la porta ai tentativi del duo londinese, insistendo sul fatto che Gatti non andrà da nessuna parte quest’estate, poiché è considerato un membro chiave nei piani di Igor Tudor”. Insomma, un assalto già rispedito al mittente per il giocatore bianconero che rimarrà a Torino anche la prossima stagione.

Magari le due big inglesi nel corso delle ultime ore di mercato ci proveranno ancora a prenderlo, però non c’è nessuna possibilità che Comolli accetti l’offerta e soprattutto non c’è nessuna possibilità che Tudor – che sogna dei rinforzi – possa dare il via libera a questa operazione. Gatti rimane.