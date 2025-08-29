Lo scambio tra Juventus e Milan sconvolge il mercato: bocciatura bianconera

Un’operazione pazzesca ventilata nelle ultime ore, tra Juventus e Milan: l’annuncio sullo scambio è una sentenza

Mancano ormai tre giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il Milan è senza dubbio una delle società più attive in tal senso. Il colpo Christopher Nkunku potrebbe non essere l’ultimo firmato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi da qui alle prossime ore.

Il grave infortunio occorso ad Ardon Jashari in allenamento può spingere il Milan a stringere la presa su un nuovo centrocampista, visto che il talento svizzero rischia un lunghissimo stop. Allo stesso modo anche la Juve non sta rimanendo immobile a poche ore dalla fine del mercato.

Kolo Muani è finalmente ad un passo mentre si spera di poter tesserare Zhegrova del Lille che, nei piani di Tudor, prenderebbe il posto di Nico Gonzalez che piace tra le altre all’Atletico Madrid. Ad oggi, però, con grande sorpresa Milan e Juventus potrebbero ritornare a incrociare i propri interessi in sede di mercato un clamoroso scambio si fa largo all’orizzonte.

“Ci guadagna solo il Milan”: Juve, scambio e polemiche

A lungo si è parlato della possibilità che Juventus e Milan potessero tornare a lavorare insieme in sede di mercato. È recentemente accaduto con Kalulu, riscattato dalla Vecchia Signora. Potrebbe succedere ancora? Le ultime ore a disposizione, in realtà, potrebbero in effetti regalare sorprese clamorose.

Il Milan, sottotraccia, non smette di pensare a Dusan Vlahovic. Nonostante l’ormai certo approdo di Nkunku dal Chelsea il ‘Diavolo’ non si ferma e Allegri attende, con ansia, la firma di un vero centravanti, con caratteristiche ben precise. Gimenez non può bastare e così il nome di Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026 con la Vecchia Signora si rifà caldo, caldissimo: da qui alle 20:00 del 1 settembre tutto può ancora accadere. Negli ultimi giorni si è fatta insistente una voce secondo qui il 25enne di Belgrado potrebbe finire per approdare a Milanello grazie ad un suggestivo scambio nel quale il Milan potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemekers, che alla Juve piace e pure tanto.

A tal proposito è intervenuto nelle scorse ore, con un polemico post su ‘X’, il giornalista Giovanni Capuano che ha di fatti bocciato lo scambio tra Vlahovic e Saelemaekers. Almeno, dal punto di vista bianconero: un’operazione che a Comolli e Modesto, secondo quanto riferito da Capuano, non converrebbe affatto. “Dimenticando per un attimo tutte le questioni economiche e concentrandoci su quelle tecniche e di potenziale impatto sulla stagione, in uno scambio tra Vlahovic e Saelemaekers ci guadagnerebbe in maniera clamorosa il Milan. Non la Juventus“.