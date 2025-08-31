Ancora nessuna trattativa e manca solo 1 giorno: la Juve è davvero nei guai

Uno scenario agghiacciante quello che riguarda il calciomercato bianconero: niente trattative, adesso i tifosi temono il peggio

Il calciomercato estivo, durante le sue ultime ore, rischia di regalare tante sorprese. Non è un mistero quanto sia difficile districarsi tra entrate ed uscite, con il fiato sul collo del gong delle 20:00 del 1 settembre. Lo sa bene la Juventus che, ad oggi, è ‘bloccata’ tanto per i nuovi arrivi quanto per le uscite.

Nico Gonzalez è da settimane un profilo che piace all’Atletico Madrid ma la trattativa con la dirigenza bianconera non è mai decollata e, dunque, si fa sempre più complicato pensare ad un addio dell’ex Fiorentina dopo appena una stagione a Torino. In questo scenario si era fatto anche il nome di Nahuel Molina, terzino che farebbe comodissimo a Tudor ma che di fatto ha deciso di rimanere a Madrid, nonostante ad oggi sia tutto fuorché una primissima scelta di Diego Simeone. Situazione apparentemente ancora in stand-by quella che riguarda il ritorno di Randal Kolo Muani per il quale, ormai da mesi, la dirigenza bianconera tratta con quella del PSG.

Niente da fare, per il momento, anche se la volontà della punta chiarissima: vuole soltanto la Juventus. Ad aver detto invece addio alla Juventus, in via ufficiale, è stato il 22enne terzino aostano Nicolò Savona che ha firmato con il Nottingham Forest, lasciando definitivamente la Juventus. Una plusvalenza importante ma, ora, servono certezze in entrata. Certezze che ad oggi nemmeno lo stesso Comolli ha saputo garantire, dopo il sorteggio di Champions League.

Ansia Juve: serve un grande colpo

I tifosi della Juventus cominciano dunque ad essere preoccupati. Anche perché chi è ormai da tempo sul mercato e che potrebbe regalare un corposo tesoretto – come Dusan Vlahovic, di fatto riserva di lusso per Tudor e che continua a piacere al Milan – è destinato a rimanere alla Juventus almeno fino a gennaio quando, eventualmente, si discuterà del suo futuro lontano da Torino.

Si è parlato da qualche ora a questa parte di Arnau Martinez, laterale del Girona per il quale però secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’ non esisterebbe trattativa in corso. Questo almeno quanto filtrerebbe dal club spagnolo che non confermerebbe alcun discorso avviato con la Juve per il gioiello spagnolo nonostante alcuni sondaggi iniziali ed il fatto che ai bianconeri il calciatore piaccia eccome.

La società spagnola è pronta a valutare eventuali proposte per Martinez che non viene considerato incedibile. Se dovesse arrivare un’offerta da 12-13 milioni di euro allora l’affare potrebbe decollare: tutto è nelle mani di Damien Comolli.