Un clamoroso colpo di scena tra Juventus e Roma, spunta lo scambio pazzesco tra giallorossi e bianconeri: i dettagli

Siamo, ormai, agli sgoccioli. Il calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti tra poche ore e le big del nostro calcio sono alla ricerca delle ultimissime occasioni da provare a mettere nero su bianco. La Juve, su tutte, con la dirigenza bianconera che ha dimostrato di avere le idee chiarissime sui prossimi obiettivi.

Inutile girarci attorno, è sicuramente Randal Kolo Muani la ciliegina sulla torta preparata per Igor Tudor, al fine di riportare in alto da subito la Vecchia Signora. Dalla Francia arrivano novità confortanti, con un presunto accordo con la dirigenza del PSG che potrebbe quindi regalare – di nuovo – il nazionale francese al popolo bianconero. Un profilo che si integrerebbe perfettamente nel 3-4-2-1 di Tudor, al fianco di David e verosimilmente Yildiz. L’arma in più che manca oggi alla Juventus. Si lavora sempre alle uscite e dopo la firma di Savona con il Nottingham Forest, occhi puntati su Nico Gonzalez che è da tempo tra le possibile scelte in partenza dalla Continassa.

Dalla Juve alla Roma di Gian Piero Gasperini il passo è breve perché pure i giallorossi stanno tentando un’accelerata nelle ultime ore di mercato. Dopo il bell’inizio dei capitolini contro il Bologna, spazio alle ultime soluzioni in sede di mercato. E a tal proposito nelle scorse ore è spuntato a sorpresa un clamoroso possibile scambio tra la Vecchia Signora ed i giallorossi: i tifosi non riescono ancora a crederci.

Scambio choc tra Juve e Roma: cosa è successo

Gli scambi tra gli esuberi sono una possibilità a costo zero per provare a rinforzare la rosa. Un’idea che, a conti fatti, è venuta pure a Juventus e Roma nelle ultime settimane e che avrebbe potuto portare la soluzione ideale, evidentemente, sia per Gasperini che per lo stesso Tudor.

Artem Dovbyk alla Juventus, Nico Gonzalez nella Capitale. Questo il quadro tentato, ipotizzato ma mai concretizzato, che avrebbe potuto risolvere alcuni problemi dei bianconeri ma anche quelli dei giallorossi. Si è provato ad intavolare uno scambio tra l’argentino, da tempo sulla lista dei partenti di Tudor, e il centravanti ucraino. Un fattore, ha però, fatto saltare tutto.

Vista la più che probabile permanenza di Vlahovic a Torino ma anche i dubbi della dirigenza giallorossa sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez, alla fine, ogni discorso è stato rinviato. Ad oggi Dovbyk potrebbe rapidamente avvicinarsi al Milan per uno scambio con Gimenez – come rivelato dal ds rossonero Igli Tare – mentre per Nico Gonzalez resta viva la candidatura dell’Atletico Madrid.