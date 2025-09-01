DIRETTA | Calciomercato Juventus, Kolo Muani saltato: ecco Openda – L’ultimo giorno di trattative

Tra entrate e uscite, i bianconeri approcciano le ultime ore di mercato con la consapevolezza di dover puntellare l’organico
Almeno per un altro i giorni i responsi del campo saranno soverchiati dalle mosse di mercato di una Juventus ancora incompleta. Memorizzata la volontà del Psg di non abbassare le sue pretese per Randal Kolo Muani, Comolli si è fiondato con decisione su Openda chiudendo di fatto la trattativa con il Lipsia. Tuttavia, per completare il mosaico mancano ancora altri tasselli, a cominciare dal terzino destro. Si prospetta dunque un ultimo giorno di mercato assolutamente intenso per i bianconeri: seguilo con noi.
08:45 – Secondo Orazio Accomando, la Juventus starebbe provando a chiudere anche per Clauss del Nizza.
08:30 – Tutto fatto per il trasferimento di Openda alla Juventus: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. L’attaccante è atteso a Linate a metà mattinata per poi cominciare l’iter delle visite mediche e della firma sul contratto.