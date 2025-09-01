Colpaccio Juventus dopo il gong: pronto l’affare ‘alla Osimhen’

Colpaccio Juventus dopo il gong, proprio com’è successo con Osimhen. Ecco la situazione che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore

Non è finita, no, ancora no. Perché se due ore fa in Italia, e nei più grossi paesi europei, il calciomercato ormai si è chiuso, rimangono aperte delle situazioni che possono anche agevolare la Juventus nelle prossime settimane. Insomma, non si va mai in vacanza.

Colpaccio Juventus dopo il gong: pronto l'affare 'alla Osimhen'

Parliamo ovviamente della possibilità per Comolli di piazzare, di nuovo, qualche uscita. Ad esempio c’è un giocatore – che come vi abbiamo riportato prima nella nostra diretta – potrebbe essere nel mirino di qualche club turco. Sì, in Turchia, ma non solo, c’è ancora tempo per piazzare qualche operazione. Un bel po’ di tempo. E sotto vi diciamo quelli che sono i mercati ancora aperti e il giocatore che potrebbe presto salutare la Juventus.

Calciomercato Juventus: Milik in Turchia, la situazione

Intanto i campionati, quelli maggiori – perché ce ne stanno parecchi e di seconda fascia nei quali ancora si potrebbe operare – che possono come detto prima “aiutare” la società. In Belgio la chiusura del calciomercato è prevista l’8 settembre, stesso giorno per la Polonia 8 settembre, mentre in Romania il 9 settembre. Ma non è finita qui, perché in altri due Stati, ancora più stuzzicanti, la situazione potrebbe sicuramente essere interessante.

Calciomercato Juventus: Milik in Turchia, la situazione

In Arabia Saudita si possono fare operazioni fino al prossimo 11 settembre, mentre in Turchia il gong è fissato per il giorno successivo, quindi il 12 settembre. Insomma, in questo caso Milik potrebbe anche interessare a qualche squadra nel corso delle prossime giornate. Il centravanti polacco, che da oltre un anno è clamorosamente fermo ai box, non rientra ovviamente più nei piani della società. E chissà, magari qualcuno potrebbe anche bussare per prenderlo.

Comolli dal proprio canto, ovviamente, non metterebbe in nessun modo il bastone tra le ruote alla questione quindi occhio a quello che potrebbe succedere. Sarebbe un altro colpaccio per il direttore generale bianconero, questa volta in uscita, ovvio.

