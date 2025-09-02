Mercato di seconda fascia e zero possibilità di vincere: la Juve è finita

Nessuna possibilità di vittoria ed un mercato al risparmio per la Juventus: non c’è più niente da fare per i bianconeri, sono finiti

Due vittorie in due partite in campionato e ultimo giorno di mercato scoppiettante per la Juventus che, con gli arrivi di Zhegrova dal Lille e di Luis Openda dal Lipsia, ha chiuso il proprio mercato in entrata completando la propria rosa.

In uscita, invece, i bianconeri hanno detto addio a Nico Gonzalez volato in Spagna all’Atletico Madrid, mentre Vlahovic è rimasto a Torino e del suo futuro se ne riparlerà molto probabilmente a gennaio. Con la chiusura del mercato, Igor Tudor può ora concentrarsi al cento per cento su campionato e Champions League e cercherà di riportare in alto la Vecchia Signora avendo a disposizione una squadra di grande qualità.

Pur non riuscendo ad acquistare tutti gli obiettivi di mercato che si era prefissata, Kolo Muani in primis, la rosa della Juventus è competitiva e Tudor è soddisfatto di quello che gli ha dato la dirigenza. Starà ora al tecnico croato far rendere al meglio la squadra e le prime due partite hanno lasciato sensazioni positive, ma il primo vero banco di prova sarà dopo la sosta quando all’Allianz Stadium arriverà l’Inter nel primo derby d’Italia della stagione.

Nonostante le due vittorie ottenute in questo avvio ed il mercato fatto, però, c’è anche chi non crede in una Juventus vincente, tra questi il giornalista Vittorio Oreggia che su X non si è mostrato soddisfatto per le parole espresse dal dg bianconero Comolli.

Oreggia dubbioso sulla Juventus: il giornalista condanna i bianconeri

Tramite il proprio profilo X, Vittorio Oreggia non ha mostrato grande entusiasmo per la Juventus. Riprendendo le parole del direttore generale dei bianconeri Damien Comolli, il noto giornalista ha fatto sapere come non siano state dichiarazioni di facciata e che la situazione in casa bianconera non è affatto buona come si crede.

Oreggia ha sottolineato con forza come questa Juventus non sia assolutamente pronta per vincere e che sarà difficile farlo non solo in questa, ma anche nella prossima stagione: “Comolli non ha bluffato: pochi soldi per quest’anno e il prossimo, quindi mercato di seconda fascia e zero illusioni. Giusto dirlo prima di cominciare la rumba in Italia e soprattutto in Europa perché questa Juventus non può competere con le migliori. Poi il calcio è strano” ha scritto, esprimendo tutte le proprie perplessità.

Un post che ha diviso il tifo bianconero tra chi si è allineato al suo pensiero e chi, invece, gli ha fatto notare come non bisogni sparare sentenze dopo solo due giornate della nuova stagione. La parola passa ora al campo, unico vero giudice e vedremo se confermerà le parole di Oreggia o se, invece, la Juventus sorprenderà tutti.