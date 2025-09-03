Addio Juve e colpo Roma: ecco perché è saltata

Niente trasferimento alla Juventus e colpo in casa Roma: ecco perché il giocatore non ha vestito la maglia bianconera

Chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato, la Juventus può tracciare quello che è di certo un bilancio positivo, avendo piazzato tutti gli esuberi e dato un’accelerata alle entrate prima del gong finale.

I bianconeri hanno portato a casa negli ultimi giorni sia Zhegrova che Openda, mentre a fargli spazio sono stati Nico Gonzalez, ceduto all’Atletico Madrid, e Nicolò Savona, spedito al Nottingham Forest. L’unico neo di questo mercato, se così possiamo chiamarlo, è stata la mancata cessione di Vlahovic, rivelatosi decisivo nella trasferta di Marassi contro il Genova. La Vecchia Signora non è riuscita a piazzare il serbo che, però, è ora una freccia in più per l’arco di Igor Tudor.

L’arrivo di Openda, inoltre, non può non stimolare Vlahovic che deve già fare i conti con la concorrenza di David, passatogli già davanti nelle gerarchie e questo alla lunga potrebbe giovare eccome alla Juventus. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, i bianconeri non sono riusciti nell’intento di riportare a Torino a Kolo Muani che a lungo aspettato che venisse trovato un accordo con il Paris Saint-Germain.

Alla fine, l’attaccante francese è finito al Tottenham, ma avrebbe anche potuto continuare a giocare in Serie A stando a quanto riportato da asromalive.it che ha svelato un succoso retroscena di mercato.

Retroscena Kolo Muani: l’attaccante francese proposto anche alla Roma

Se Kolo Muani sarà un rimpianto o meno per la Juventus lo dirà solamente il campo, ma è chiaro che ai tifosi bianconeri è dispiaciuto molto non rivederlo a Torino. L’attaccante francese ha aspettato la Vecchia Signora fino all’ultimo, prima della totale rottura della trattativa con il Paris Saint-Germain ed il conseguente passaggio al Tottenham prima del gong finale.

Secondo quanto riportato da asromalive.it, però, c’è stata la possibilità di vedere Kolo Muani continuare a giocare in Serie A, visto che il suo cartellino è stato proposto anche alla Roma. Il club giallorosso era alla ricerca di un sostituto in caso di partenza di Dovbyk e l’attaccante francese è stato uno dei profili proposti alla dirigenza che, tuttavia, ha deciso di non affondare il colpo.

In più, la cessione di Dovbyk non si è concretizzata ed il reparto offensivo giallorosso è rimasto immutato. Il retroscena di mercato ha sorpreso sia i tifosi bianconeri, ma anche giallorossi che sarebbero stati davvero curiosi nel vedere Kolo Muani con la loro maglia. Un colpo al cuore in meno, dunque, per il tifo bianconero che può almeno augurare il meglio al francese per la sua avventura in Premier League, sperando che le strade possano tornare ad incrociarsi in futuro.