Lascia la Juventus a mercato chiuso: non gioca da oltre un anno

Il giocatore, fermo addirittura dall’ultima stagione di Max Allegri in panchina, ha ormai le valigie pronte: se ne va all’estero

Quando, lo scorso 30 aprile, il club bianconero fece uscire un comunicato ufficiale con cui, davvero a sorpresa, annunciò di avergli rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2027, in molti avevano pensato ad uno scherzo. O ad un errore. O all’evidente ignoranza della piazza (ma non della società) sul reale stato fisico del calciatore, che magari sarebbe stato in procinto di tornare in campo per dare finalmente il suo contributo alla causa.

Niente di tutto questo. Nessuna informazione segreta custodita dal club – ma nemmeno offerte sul tavolo per il proprio tesserato – sull’immediato presente – e futuro – dell’attaccante. La Juventus aveva davvero prolungato di un anno il contratto di Arkadiusz Milik, il centravanti alle prese con tali e tanti problemi fisici da non esser mai stato a disposizione né di Thiago Motta né di Igor Tudor, nel frattempo subentrato al tecnico oriundo.

Arrivato a Torino nell’agosto del 2022 dal Marsiglia, il polacco il primo anno ebbe anche una resa discreta, andando a segno un totale di 9 volte in 39 apparizioni totali con la squadra bianconera. Già nel secondo anno, che poi avrebbe chiuso il triennio avaro di successi (se si esclude la Coppa Italia del maggio 2024) di Max Allegri, ecco insorgere i primi infortuni, non capaci comunque di compromettere l’integrità del calciatore, sceso in campo (per lo più dalla panchina) per altre 38 volte.

L’incubo però, era solamente alle porte. E si sarebbe materializzato con puntualità nel giugno del 2024, a stagione ormai conclusa. Nessuno avrebbe però immaginato un calvario del genere.

Milik-Juve, è finita: pista turca per l’ex Napoli

Il bomber polacco avrebbe infatti successivamente sofferto una serie di infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi, con un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio sinistro subìto a metà dell’anno solare in oggetto. Successivamente Milik è stato operato una seconda volta allo stesso ginocchio nell’ottobre 2024: durante il recupero dell’ultima operazione, ecco sopraggiungere un infortunio al polpaccio (gennaio 2025) e un altro problema muscolare, che lo hanno costretto a saltare a piè pari la scorsa stagione.

Ad oggi, con l’allenatore Tudor che ovviamente lo ha messo in fondo alle rotazioni del reparto offensivo, Milik sarebbe ancora indisponibile per un imprecisato problema fisico. Il futuro della punta, in ogni caso, appare segnato.

Come confermato dal giornalista Orazio Accomando, sul polacco si sarebbe manifestato l’interesse del club turco Samsunspor, interessato, nonostante la stagione di inattività appena trascorsa, alle prestazioni del bomber. La Juve ovviamente non si opporrà ad alcuna trattativa tra la società e il calciatore, non escludendo perfino una risoluzione consensuale per agevolare il trasferimento dell’attaccante.