“Muani torna alla Juve”: c’è la data della firma

Kolo Muani pronto a rivestire la maglia della Juventus: ecco quando l’attaccante francese tornerà ad indossare il bianconero

Gli ultimi giorni di mercato sono stati davvero movimentati in casa Juventus dove sono stati messi a segno ben due colpi che hanno fatto contento Igor Tudor.

Il primo è stato Edon Zhegrova, arrivato dal Lille per un totale di 19 milioni di euro tra base fissa e bonus vari, mentre il secondo è stato Lois Openda, prelevato dal Lipsia in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. L’arrivo dell’attaccante belga ha di fatto escluso il ritorno di Kolo Muani per il quale la Juventus ha fatto di tutto pur di rimetterlo a disposizione del proprio allenatore, non riuscendo però a sfondare il muro del Paris Saint-Germain.

Per quasi tutta la durata della sessione estiva di mercato, Kolo Muani è stato l’obiettivo prioritario dei bianconeri, ma una volta capito che non c’era più niente da fare si è virati con decisione su Openda per evitare di restare con il cerino in mano. L’attaccante del Lipsia aveva infatti anche altre offerte sul tavolo e qualora la Juventus non si fosse mossa con decisione, avrebbe dovuto dire addio anche a lui.

Kolo Muani, invece, è finito al Tottenham in prestito secco fino al termine di questa stagione e solo una volta terminata si riparlerà del suo futuro. Un futuro che potrebbe essere ancora a Torino stando a quanto riportato da Graziano Carugo Campi sul proprio profilo X.

Kolo Muani può tornare alla Juve: c’è l’annuncio di Campi

Quello tra Kolo Muani e la Juventus non è stato un addio, ma solamente un arrivederci. Questo, almeno, per il noto giornalista e blogger Graziano Carugo Campi che, attraverso il suo profilo X, ha fatto sapere come l’attaccante francese farà il suo ritorno a Torino la prossima estate, qualora il giocatore non dovesse fare bene al Tottenham.

Gli Spurs hanno acquistato il giocatore in prestito e, secondo Campi, la speranza del Paris Saint-Germain è quella che l’attaccante si metta in mostra in Premier League, in modo tale da poterlo rivendere ad un prezzo maggiore. Per il noto giornalista e blogger, i parigini hanno rifiutato le proposte della Juventus solamente perché vogliosi di ricavare qualcosa in più a livello economico, soprattutto dopo quanto fatto proprio in maglia bianconera.

Nel caso in cui, invece, l’esperienza in Premier League dovesse essere negativa, allora il Paris Saint-Germain abbasserebbe le proprie pretese economiche ed il prossimo anno Kolo Muani farebbe ritorno a Torino. Tutto dipenderà dunque dall’attaccante francese che ha il proprio destino nei suoi piedi.