Clamoroso, torna alla Juventus a luglio 2026: è tutto vero

L’annuncio delle scorse ore può fare felici i tifosi della Juventus: il ritorno, tra un anno, è già realtà

La Vecchia Signora è pronta a tornare in campo, dopo la sosta, per uno dei match più attesi dell’anno. Juventus-Inter, il Derby d’Italia che potrebbe dare già le prime risposte sull’operato della dirigenza bianconera in sede di calciomercato.

Tante le operazioni che hanno caratterizzato l’estate bianconera in sede di calciomercato, in praticamente ogni reparto. Al netto del riscatto di Kalulu e Conceicao, sono arrivati Jonathan David, Joao Mario ed Edon Zhegrova, profilo per l’attacco che i bianconeri seguivano da tanto tempo.

Allo stesso modo non tutte le strategie sono andate secondo le aspettative del dg Damien Comolli che, di tanto in tanto, ha dovuto cambiare prospettiva e profili da seguire per portarli subito nella Torino bianconera. Ma per il futuro, poche ore fa, è arrivato un annuncio pazzesco: può tornare alla Juventus nel 2026.

Ritorno annunciato: “Così vince la Juve”

Una delle situazioni più spinose e complicate, che ha appassionato i tifosi della Juve durante l’estate e che alla fine li ha amaramente delusi ha riguardato il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Un’intesa mai veramente raggiunta tra Juventus e PSG per il bomber francese che non vedeva l’ora di rivestirsi di bianconero.

Così non è stato, la Juve ha virato le sue attenzioni e ha portato in un lampo alla Continassa Lois Openda, duttile attaccante in uscita dal Lipsia. Una scelta responsabile, intelligente e che non intacca i conti della Vecchia Signora. Oggi, dunque, il futuro della Juventus si chiamano Openda e David, volti nuovi pronti a prendersi la scena, con il canadese già regolarmente a segno in campionato. Ma la rivelazione, che riguarda proprio Kolo Muani ed il suo possibile ritorno alla Juventus, è stata fatta dallo scrittore Graziano Carugo Campi che su ‘X’ ha svelato una strategia che potrebbe risultare effettivamente quella scelta da Comolli e Modesto.

“Il PSG crede che Kolo Muani, dopo aver fatto bene in Italia, possa aumentare il suo valore in Premier. Quindi ha rifiutato le proposte della Juve, per mettere il giocatore in vetrina. Se è da Premier, vince il PSG, se non lo è, tra 12 mesi può tornare a Torino e vince la Juve“. Una strategia ‘calcolata’ quella del club di Al-Khelaifi e che potrebbe comunque vedere la Juve, se ancora interessata, a riprendere in bianconero la punta transalpina. Kolo Muani nella sua esperienza di poco più di sei mesi a Torino ha collezionato 8 gol e 1 assist e 16 presenze.