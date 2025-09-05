Juve rovinata da Comolli: “È indebolita”

Damien Comolli non è esente da critiche dopo la sessione di mercato appena conclusasi: il dg accusato di aver indebolito la Juventus

La sessione estiva di mercato per la Juventus si è chiusa con due colpi importanti che hanno aumentato la qualità della rosa, vale a dire Edon Zhegrova dal Lille e Loic Openda dal Lipsia.

L’attaccante belga è arrivato come sostituto di Kolo Muani dopo le tante difficoltà incontrate dalla Vecchia Signora per riportare a Torino il francese, complice il muro eretto dal Paris Saint-Germain che ha continuato a chiedere troppo per lui. Fino agli ultimi giorni di mercato, la Juventus ha spinto per Kolo Muani, ma una volta resasi conto dell’impossibilità di riaverlo in rosa, ha virato con decisione su Openda che non ci ha pensato due volte a dire sì, rifiutando tutte le altre offerte ricevute.

Oltre a Zhegrova ed Openda, il mercato in entrata della Juventus ha visto arrivare a Torino anche a Joao Mario dal Porto e di Jonathan David a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lille, mentre sono stati riscattati Kalulu e Conçeiçao. Ma cosa hanno in comune tutti gli acquisti effettuati dalla Juventus in questa sessione di mercato? Nessuno dei giocatori sbarcati alla Continassa è stato prelevato da squadre italiane.

Nel corso di tutti questi anni, i bianconeri hanno sempre acquistato giocatori da club di Serie A, ma con l’arrivo di Damien Comolli la strategia di mercato è del tutto cambiata. Un cambiamento non preso benissimo da Graziano Carugo Campi che su X ha criticato aspramente la nuova politica della Juventus sul mercato.

Comolli ha indebolito la Juventus: l’attacco di Campi è durissimo

Per questa sessione di mercato, la Juventus ha preferito guardare all’estero, senza puntare sui giocatori presenti in Serie A. Una scelta inusuale per i bianconeri che non è stata ben vista da Graziano Carugo Campi che, attraverso il proprio profilo X, ha espresso il suo dissenso, attaccando in maniera dura Damien Comolli.

Il noto giornalista e blogger ha imputato al direttore generale bianconero di aver indebolito la società con questa politica di mercato: “Non abbiamo speso un euro nel calcio italiano. Ma anche non ne abbiamo incassato uno. Significa essere isolati politicamente e indebolire lo zoccolo duro italiano (fondamentale per me). Avessimo preso Leoni sarei stato felice e all’estero non ti ha regalato niente nessuno” ha scritto, contrariato per il modo in cui ha agito la Juventus.

Il post ha ovviamente diviso la tifoseria bianconera tra chi, come Campi, avrebbe voluto una squadra maggiormente italiana e chi invece è soddisfatto per non aver regalato nulla alle alte squadre di Serie A. In una risposta ad un commento, però, Campi ha voluto precisare anche come, pur non trovandosi d’accordo con tale scelta, la Juventus sia stata obbligata ad agire in questo modo, non avendo la forza economica per sostenere certi affari come ad esempio Leoni per il quale il Parma chiedeva ben 40 milioni di euro.