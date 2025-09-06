Scambio Juve e addio Milan: è successo tutto in poche ore

Addio Milan e possibile scambio con la Juventus: è accaduto tutto nel giro di poche ore, i tifosi restano senza parole

La sessione di mercato appena conclusa è stata intensa ed è accaduto di tutto e di più negli ultimi giorni, ma la Juventus può essere soddisfatta di quello che è riuscita a fare.

I bianconeri hanno piazzato due grandi colpi proprio in chiusura con gli arrivi di Edon Zhegrova e Loic Openda che si sono uniti a quelli di Joao Mario e Jonathan David, mentre in uscita sono stati piazzati tutti gli esuberi ad esclusione di Vlahovic. Per l’attaccante serbo non sono arrivate offerte soddisfacenti ed alla fine è rimasto a Torino come aveva già preannunciato il direttore generale dei bianconeri Damien Comolli.

Parlando di attaccanti, la Juventus ha fatto di tutto fino alla fine per riportare agli ordini di Tudor a Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain non è voluto scendere a compromessi ed i bianconeri sono poi virati su Openda, chiudendo l’operazione in poco tempo. Per quanto riguarda il reparto difensivo, la Juventus ha provato a regalarsi un ultimo colpo prima del gong ed ha puntato a Clauss, giocatore in forza al Nizza, non ricevendo però apertura da parte del club francese.

Sempre in difesa, la Juventus è stata molto vicina anche ad un altro giocatore che piaceva molto anche al Milan come rivelato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, vale a dire Nahuel Molina.

Molina, non solo Juventus: lo voleva anche il Milan

Nahuel Molina è stato a lungo corteggiato dalla Juventus in quest’ultima sessione di mercato, ma alla fine l’operazione non è andata in porto. Il difensore argentino, però, non è stato solamente un obiettivo del club bianconero. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, Molina è stato anche trattato dal Milan negli ultimi giorni della sessione estiva.

Diversamente dalla Juventus, i rossoneri avevano intenzione di prelevare il difensore a titolo definitivo senza mettere in piedi alcuno scambio e nelle ultime quarantott’ore hanno spinto molto per averlo. Tuttavia, il Milan non è riuscito a trovare un accordo che soddisfacesse tutte le parti in causa, ritirandosi dalla trattativa.

L’idea della Vecchia Signora, invece, era quella di offrire Nico Gonzalez come pedina di scambio, ma anche in questo caso la fumata è stata nera e l’operazione che ha portato l’ex Fiorentina a Madrid è stata slegata da Molina. La sensazione che si ha è che l’interesse per l’argentino non sia svanito ed a gennaio sia Milan che Juventus potrebbero tentare di nuovo ad ingaggiarlo.