La prima cessione di gennaio è cosa fatta: bye bye Koopmeiners

La Juventus ha già pronta una partenza per il mese di gennaio: sorpresa Koopmeiners, può dire addio

Dal campo al calciomercato, sono tanti i pensieri per i vertici bianconeri. Una Juventus tutta nuova pronta a rimettersi in gioco già a partire dalla sfida all’Inter, un Derby d’Italia che può dare risposte importanti per il percorso della squadra di Igor Tudor.

Il capitolo legato alle cessioni è stato sicuramente fondamentale per la costruzione di una Juventus forte e, soprattutto, competitiva su ogni fronte. D’altronde, poi, sono arrivati i rinforzi che Tudor tanto attendeva. Uno dei profili che maggiormente è stato discusso, anche in ottica cessioni, è quello di Teun Koopmeiners che nell’unico anno a disposizione in maglia bianconera non ha saputo imporsi nell’undici di Tudor.

L’olandese è stato una delusione, c’è poco da discutere: ma la Juve per quest’estate, sperando in un rilancio dell’ex Atalanta, lo ha tenuto da parte, fuori dai discorsi di mercato, anche per mancanza di offerte concrete per il suo cartellino. Dal 2026, già ad inizio anno, potrebbero cambiare le cose: l’annuncio che è arrivato nelle scorse ore, in tal senso, non lascia più spazio a dubbi sul futuro di Teun Koopmeiners nella Torino bianconera.

Colpo di scena Juventus, Koopmeiners finanzia il colpaccio in mediana

Ad oggi l’olandese è molto lontano dall’essere un punto fermo del progetto disegnato da Igor Tudor. Un centrocampo che al momento vede come titolari incontrastati Khephren Thuram e Manuel Locatelli: di spazio, per il nazionale olandese, ce n’è stato pochissimo fino ad ora.

Due apparizioni, a gara in corso in questo inizio di Serie A, con appena 61′ in campo. A tal proposito, la possibile cessione dell’ex tuttofare di Gasperini, mai presa in considerazione fino alla fine del mercato estivo, potrebbe prendere quota nelle prossime settimane se l’olandese non riuscisse ad offrire quelle garanzie tecnico-tattiche a lui richieste da Igor Tudor.

A tal proposito, occhio all’onnipresente Premier League: del resto non sono pochi i club inglesi che non si farebbero problemi a versare i 40-45 milioni di euro che verosimilmente potrebbe chiedere la ‘Vecchia Signora’ per la cessione di Koop. Soldi che, nelle idee di Comolli, potrebbe costituire un ottimo tesoretto con cui preparare l’investimento top per la zona nevralgica del campo. Un profilo alla Tonali, per intenderci, mai fuori dai radar bianconeri nonostante le esose richieste del Newcastle.