Rinforzo immediato per Tudor: la Juve lo prende gratis

Colpo a zero di spessore per la Juventus: i bianconeri lo portano subito a Torino, che rinforzo per la rosa di Igor Tudor

Nonostante la sessione estiva di mercato si sia appena conclusa, la Juventus non ha intenzione di perdere tempo e sta già guardando alla sessione invernale per regalare ulteriori innesti a Igor Tudor.

I bianconeri hanno ancora un tesoretto a disposizione per piazzare qualche altro colpo e questo potrebbe essere a centrocampo. Negli ultimi giorni della sessione estiva, benché siano arrivate delle smentite, la Juventus ha mostrato grande interesse per Dani Ceballos che sembrava essere in uscita dal Real Madrid. Tuttavia, la sua partenza è stata bloccata da Xabi Alonso che in conferenza stampa fece sapere come il centrocampista sarebbe rimasto a Madrid.

Una permanenza che potrebbe durare almeno fino a gennaio, visto che i bianconeri avrebbero intenzione di tentare un nuovo assalto. Ceballos ha accettato di restare a Madrid sperando di giocare considerato che siamo nell’anno che ci porterà al Mondiale, ma qualora non trovasse spazio allora potrebbe essere lui stesso a chiedere la cessione e la Juventus ne approfitterebbe. Ad ogni modo, però, la Vecchia Signora guarda a Madrid non solo in direzione Ceballos, ma anche verso un altro giocatore che ha vestito la camiseta blanca.

Secondo quanto riportato da Bianconeranews.it, nel mirino della Juventus ci sarebbe anche Sergio Reguilòn, difensore classe ’96 attualmente svincolato ed in cerca di una nuova sistemazione.

Non solo Ceballos: la Juventus pensa anche all’ex Real Reguilòn

Sergio Reguilòn potrebbe presto giocare in Serie A. Il difensore spagnolo, che vanta un passato al Real Madrid tutt’altro che importante, è uno dei nomi più importanti sulla lista dei giocatori attualmente svincolati ed il suo profilo fa gola a diverse società. La Juventus ha messo il proprio mirino su Reguilòn, considerandolo un’ottima opportunità di mercato vista l’esperienza accumulata tra Liga e Premier League nel corso degli ultimi anni.

L’ultima stagione con il Tottenham non è stata per niente esaltante per Reguilòn che ha collezionato appena 6 presenze con gli Spurs, venendo preso pochissime volte in considerazione da Postecoglou. A fine anno, gli inglesi non hanno rinnovato il suo contratto ed a parametro zero non può non rappresenta un’occasione per la Juventus che avrebbe più opzioni con lui in rosa.

Qualora dovesse arrivare, infatti, Reguilòn potrebbe permettere a Tudor di spostare a Cambiaso a destra e di conseguenza cambiare il proprio piano tattico. Inoltre, diversamente da Ceballos, la Juventus potrebbe mettere il difensore spagnolo subito sotto contratto essendo svincolato, dando a Tudor un rinforzo immediato. Ad oggi non risultato contatti ufficiali tra i bianconeri e l’entourage di Reguilòn, ma resta una pista da seguire con grande attenzione nei prossimi giorni.