Addio Koopmeiners: il top club tenta la Juve

Teun Koopeminers verso l’addio alla Juventus: il top club tenta i bianconeri ed il centrocampista olandese, l’affare si fa a gennaio

Dopo un anno molto tribolato tra prestazioni insufficienti e continui problemi fisici che gli hanno fatto saltare molte gare della seconda parte della passata stagione, Teun Koopmeiners sta provando a riprendersi la Juventus.

Cosa più facile a dirsi che a farsi per il centrocampista olandese che nelle prime due gare della stagione contro Parma e Genoa non è sceso in campo dal primo minuto. Nella partita contro il club crociato, Koopmeiners ha disputato trentatré minuti, mentre contro i rossoblu ha giocato appena ventotto minuti, non lasciando il segno e prendendosi anche un cartellino giallo. Un avvio di stagione non semplice per l’ex Atalanta che proprio non riesce a conquistare i tifosi bianconeri.

Complice anche la grossa cifra investita per lui, le critiche sono spesso e volentieri pesanti e non c’è dubbio sul fatto che anche queste stiano influendo in maniera importante sul suo rendimento. Nel prossimo turno, la Juventus ospiterà l’Inter all’Allianz Stadium in un derby d’Italia che si preannuncia infuocato come sempre e per Koopmeiners potrebbe essere l’occasione giusta per potersi riscattare.

Tuttavia, il centrocampista deve darsi una mossa se intende non solo essere titolare, ma anche restare alla Juventus. Nella sessione estiva appena conclusasi, infatti, c’è stata la possibilità per Koopmeiners di cambiare maglia che è finito nel mirino del Bayern Monaco.

Koopmeiners può già dire addio: il Bayern Monaco tenta la Juventus

L’avventura di Teun Koopmeiners a Torino potrebbe terminare dopo solo un anno e mezzo. Voluto fortemente da Thiago Motta, il centrocampista olandese non ha confermato quanto di buono fatto vedere a Bergamo con la maglia dell’Atalanta ed ora la Juventus sta pensando alla sua cessione.

Già nell’ultima sessione di mercato Koopmeiners sarebbe potuto essere ceduto visto che il Bayern Monaco ha mostrato interesse per lui, effettuando un sondaggio concreto durante le chiacchierate con il club bianconero per Sacha Boey. Tuttavia, considerato il poco tempo che c’era a disposizione per mettere in piedi una trattativa, i bavaresi hanno preferito rimandare l’affondo alla prossima sessione di mercato.

A fronte di una buona offerta, la Juventus è aperta alla cessione di Koopmeiners che ha quindi solo quattro mesi per provare a far cambiare idea alla dirigenza. Diversamente, l’ipotesi cessione sarebbe molto concreta ed i bianconeri non si farebbero scrupoli a liberarsi di lui per poter poi reinvestire il tesoretto su un altro centrocampista