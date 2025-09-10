Nuovo colpo in stile Bremer: la Juve pronta all’affondo in casa Torino

La Juventus apparecchia un altro grande colpo in stile Bremer: fari puntati in casa Torino, ecco il sogno per il futuro

Mancano ancora pochi giorni al ritorno in campo e la Juventus di Igor Tudor si prepara per uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’intera stagione. L’Inter sarà ospite dei bianconeri all’Allianz Stadium, per una terza giornata che offrirà una partita combattuta e spettacolare, sulla carta.

I bianconeri ci arrivano nel migliore dei modi, al netto della pesantissima assenza di Andrea Cambiaso per squalifica. D’altro canto la Juve, mai come quest’anno, ha fatto tanto in sede di calciomercato, soprattutto nel reparto avanzato: ad oggi mai tanto completo. Openda, Zhegrova, Conceicao, Yildiz, David, Vlajovic. Sei gioielli di assoluto valore per tre posti, nel 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore croato. Nel frattempo la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli non si ferma e pensa già a come e dove rinforzare il gruppo di Tudor. Una squadra che, evidentemente, ad oggi mostra due pecche di un certo peso. Si parlava di alternative: sia in mediana che sugli esterni, specialmente a sinistra, è evidentemente che qualcosa ancora manchi.

La dirigenza bianconera sta già sondando il terreno per diversi nomi che tra gennaio e giugno potrebbero ‘trasformarsi’ da suggestioni a veri e propri affari, per la felicità dello stesso Tudor. Ecco quindi che come già accaduto diverse volte in passato, la Vecchia Signora potrebbe tornare ad attingere dalla grande rivale. Dalla maglia granata a quella bianconera: fari puntati in casa Torino, c’è un talento che potrebbe presto approdare alla Continassa.

Dal Torino alla Juve: la storia si ripete

Da Angelo Ogbonna fino a Gleison Bremer. Stavolta però non sembrerebbe trattarsi di un difensore. La Juventus guarda da lontano ad uno dei titolarissimi di Marco Baroni che, oggi, farebbe più che comodo allo stesso Igor Tudor.

Si tratta di Cesare Casadei, giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter e oggi di proprietà del club granata che ha creduto tanto nel classe 2003, pagato appena 13 milioni di euro lo scorso febbraio, con Casadei che ha lasciato il Chelsea per fare ritorno in Serie A. Il club di Urbano Cairo in questo momento non ha la minima intenzione di parlare di un eventuale addio di Casadei anche se da qui alla prossima estate qualcosa potrebbe cambiare.

Occhio a gennaio e alle ambizioni bianconere. Perché se la Juventus dovesse vivere una prima parte di annata da protagonista, non è escluso che nuovi importanti investimenti potrebbero vedere la luce già durante la sessione invernale di calciomercato. Ad oggi per Casadei 3 presenze con 270′ totali con la maglia del Toro.