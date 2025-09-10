Scambio deluxe con Thuram: la Juve ha deciso in un lampo

Uno scambio pazzesco per Khephren Thuram: clamoroso colpo di scena in casa Juventus, Comolli ha già dato la sua risposta

In attesa di tornare in campo per il Derby d’Italia contro l’Inter, in casa Juventus si torna a parlare di calciomercato e di uno scenario che nessuno avrebbe potuto prevedere: la partenza di Khephren Thuram, dopo appena un anno dal suo arrivo a Torino.

Quello di Khephren Thuram è sicuramente uno dei nomi che sin dal suo arrivo è diventato un pilastro inamovibile in casa Juventus. Il figlio d’arte, dopo una prima parte di ambientamento, ha saputo integrarsi al meglio nel calcio italiano ed oggi è uno dei più forti interpreti del suo ruolo non solo in ambito nazionale ma anche a livello europeo.

Il francese, a 24 anni, ha saputo prendere in mano le chiavi del centrocampo della Vecchia Signora ed il suo talento non è passato ovviamente inosservato. Ecco perché è spuntato nelle ultime ore un retroscena di mercato a dir poco pazzesco che avrebbe potuto vederlo al centro di uno scambio a dir poco clamoroso. Dalla pedina di scambio al club che ci ha veramente provato: ecco cosa è successo.

Juve, addio Thuram: il retroscena è clamoroso

Il futuro di Khephren Thuram, sotto contratto fino al 30 giugno 2029, sarà verosimilmente ancora a lungo con la maglia della Juventus. Ma questa estate c’è stato un momento, durato molto poco a dirla tutta, nel quale la sua partenza dalla Torino bianconera si è palesata in maniera incredibile.

Durante i costanti colloqui con il PSG per tentare di riportare Randal Kolo Muani alla Juventus, la dirigenza bianconera si è sentita richiesta in cambio il cartellino del centrocampista francese. Un’idea che però non è minimamente decollata, vista l’importanza del figlio di Lilian nello progetto tecnico di Tudor. Alla fine l’affare Kolo Muani si sa come sia andato a concludersi: il bomber è finito al Tottenham, in prestito, e la Juve ha deciso di virare su Lois Openda per completare l’attacco in vista dell’inizio di questa stagione.

Thuram, dunque, non si tocca. Si tratta di un patrimonio del club che ha investito poco più di un anno fa 20 milioni di euro: un valore ad oggi almeno raddoppiato e che di certo era impensabile vedere inserito in un improvviso scambio con il PSG per Kolo Muani. Il nazionale francese ha collezionato 2 presenze quest’anno con ben 180′ in campo: nella passata stagione ha chiuso l’annata con 51 presenze, 5 reti e 8 assist vincenti.