Tare sgambetta la Juventus, pagata la clausola per gennaio: che botta

Il DS del Milan ha già pronto in canna un nuovo colpo da mettere a segno nel mercato invernale: che beffa per Igor Tudor

Entrambe hanno messo a segno dei prestigiosi colpi sul mercato proprio sul gong della sessione estiva di scambi. Entrambe, per motivi differenti, hanno tratto delle indicazioni utili dalla prima giornata di campionato – ben diversa come risultati ottenuti – per puntellare i rispettivi roster con gli ultimi profili mancanti.

Sebbene probabilmente la missione possa dirsi esser stata completata (la Juve ha messo a segno il doppio colpo Zhegrova – Openda, mentre il Milan ha chiuso con successo la non scontata operazione Rabiot), bianconeri e rossoneri avrebbero continuato nella loro opera di rafforzamento se solo il mercato fosse durato di più. Oppure – soprattutto nel caso della ‘Vecchia Signora‘ – se si fosse liberato del margine di manovra in entrata grazie all’addio di qualche esubero tecnico.

Insomma, sia Damien Comolli che Igli Tare possono dirsi in parte soddisfatti del lavoro svolto, ma con un asterisco che entrambi intendono eliminare nella prossima finestra invernale di scambi. Alla Juve mancherebbe infatti un’alternativa di livello sulla corsia difensiva di destra, mentre il club meneghino, che per quel ruolo ha speso ben 10 milioni di euro per il giocane svizzero di origini nigeriane Zachary Athekame, potrebbe necessitare di un giocatore già pronto per una posizione di grande importanza nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Ecco che allora, come già capitato in passato per diversi obiettivi di mercato comuni, le strade di Juve e Milan potrebbero incrociarsi per un calciatore militante nel piccolo Girona, il club sorpresa della Liga di due stagioni fa.

Tare, blitz immediato per Arnau Martinez: Juve al palo

Pur considerando il nuovo interesse mostrato dalla Juve per Devyne Rensch, il terzino destro della Roma chiuso nel suo ruolo dall’esplosione del brasiliano Wesley, il sodalizio piemontese si era affacciato già la scorsa estate col club catalano per trattare l’arrivo di Arnau Martinez, classe 2003 del club biancorosso al cui contratto fino al 2027 è legata una clausola di 14 milioni di euro.

Gioca ricordare che nella corsa al laterale spagnolo ormai ex Nazionale Under 21 si è inserito, come confermato dal quotidiano ‘Tuttosport‘, anche il Milan. Che proprio in chiusura di mercato aveva già rinunciato a proseguire il rapporto con l’indisciplinato Alex Jimenez, ceduto al Bournemouth con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

Il dirigente albanese del Milan, consapevole dell’importanza di non lasciare nulla al caso, si sarebbe già fatto sotto col Girona con l’intenzione di corrispondere l’intero importo della clausola pur di anticipare la concorrenza della Juve e di altri club iberici che si erano mostrati interessati al terzino. La Juve mastica amaro: il club rossonero è pronto allo sgarbo.