Addio Atalanta per la Juve, bianconeri pronti al colpo a zero

La Juventus è pronta a mettere a segno un grande colpo per l’anno prossimo: tradisce l’Atalanta e firma a zero coi bianconeri

La stagione del rilancio è cominciata nel migliore dei modi. La Juventus di Igor Tudor ha battuto prima il Parma all’esordio e poi il grande ex Vieira, con lo 0-1 firmato a sorpresa da Dusan Vlahovic nel secondo turno di campionato.

La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali e così anche la Juve che affronterà all’Allianz Stadium, per il primo Derby d’Italia dell’anno, l’Inter di Cristian Chivu. Ma al di là dell’insidioso match contro i nerazzurri occhio pure al calciomercato perché nonostante i tanti movimenti messi nero su bianco durante l’estate, il club torinese ha intenzione di fare altro.

Occhio al futuro, alla prossima estate, quando in particolar modo potrebbe palesarsi una grande occasione a zero dalla Serie A. Fari puntati in casa Atalanta: Tudor sarebbe felicissimo di averlo in squadra.

A zero alla Juve: Atalanta tradita

Dopo un calciomercato che ha regalato diversi nuovi volti alla Juventus di Igor Tudor, la musica non sembra cambiare per il futuro. Al momento sono essenzialmente due le ‘mancanze’ presenti nel gruppo bianconero: un rincalzo di spessore a centrocampo ed un rinforzo sulle fasce.

Ed è proprio su quest’ultima sezione del campo che nell’estate 2026 un’occasione importante potrebbe arrivare dalla Bergamo nerazzurra. Dall’Atalanta alla Juventus. Non è infatti un mistero che la dirigenza bianconera sia a caccia di colpi di esperienza e non solo giovani talenti da coltivare da qui ai prossimi anni. Così, su queste basi e chiaramente a titolo gratuito, un profilo come quello di Davide Zappacosta potrebbe fare al caso della Vecchia Signora.

Il 33enne di Sora andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e per il momento non sembra esservi possibilità di rimanere a vestire la maglia della ‘Dea’: niente rinnovo, addio a zero. Un’occasione unica, per la Juve e non soltanto, di arricchire le fasce con un calciatore che ha già calcato palcoscenici molto importanti in carriera.

Torino, Chelsea, Roma e Genoa prima di volare a Bergamo. Il futuro potrebbe quindi portarlo nuovamente in Piemonte, sulla sponda bianconera della Mole: Tudor ne sarebbe felicissimo. Zappacosta fino ad ora ha collezionato 1 presenza ed appena 26 minuti con la maglia dell’Atalanta in questa prima stagione con Juric in panchina.

L’anno scorso, nell’ultimo campionato di Gasperini, aveva racimolato ben 43 apparizioni con 5 reti e 8 assist vincenti. Numeri che, a questo punto, non possono non ingolosire Comolli.