Vendetta Juve: 20 milioni e addio Milan

Il club bianconero irrompe sul giovane tedesco seguito anche dal Milan la scorsa estate: pronto il blitz da 20 milioni

Sebbene i tifosi di tutti i club siano soliti fantasticare sull’arrivo di qualche attaccante in grado di cambiare il volto offensivo della squadra, spesso le vere battaglie di mercato tra società aventi obiettivi comuni si giocano su altre zone di campo. In ruoli che magari non accendono la fantasia degli appassionati come quello proprio del bomber spacca-porte, ma altrettanto importanti nell’economia di un disegno tattico ben definito.

Ecco che allora, nonostante la finestra estiva di mercato abbia appena chiuso i battenti, la Juventus e il Milan si stanno già silenziosamente dando battaglia sulle corsie laterali difensive. I bianconeri lamentano una sorta di problema strutturale sulla sinistra visto che, data la squalifica di Cambiaso per il match contro l’Inter, il tecnico Igor Tudor in mancanza di alternative starebbe pensando addirittura a rispolverare Filip Kostic.

Per quello che riguarda invece il club meneghino, la fascia mancina è occupata dal nuovo acquisto Pervis Estupiñán, che però lamenta ancora dei comprensibili problemi di adattamento, mentre a destra la quasi obbligata partenza di Alex JImenez, indisciplinato e anche in rapporti più che discutibili con Allegri, ha lasciato una lacuna che il giovane Zachary Athekame sembra ancora troppo acerbo per poter colmare.

Da un Brown all’altro: ennesima beffa per il Milan

La conclusione di questa lunga introduzione è che entrambi i club, a gennaio, interverranno sicuramente sulle corsie di competenza, condividendo però curiosamente gli stessi obiettivi. Sulla fascia destra ad essere in vantaggio per lo spagnolo Arnau Martinez del Girona sembra essere il Diavolo, pronto a sborsare la clausola rescissoria richiesta, ammontante a 14 milioni di euro. Sulla corsia opposta però, la Juve è pronta a consumare la sua vendetta.

In molti ricorderanno come, quasi all’alba della finestra estiva di scambi, il Milan pareva avere in mano il cartellino di Archie Brown, l’erede designato di Theo Hernandez il cui acquisto è poi sfumato in una notte grazie al blitz del Fenerbahce all’epoca ancora allenato da José Mourinho.

Il club di Via Aldo Rossi ha allora ripiegato sul citato sudamericano ex Brighton, senza però perdere di vista un classe 2003 tedesco davvero interessante. Trattasi, ironia della sorte, di un altro Brown, Nathaniel, in forza dall’anno scorso all’Eintracht Francoforte dopo aver fatto tutta la trafila delle Giovanili al Norimberga.

Evidentemente però questo cognome non è foriero di affari conclusi positivamente per i rossoneri, visto che sul terzino sinistro di origini americane è recentemente piombata anche la Juve. Disposta, dice la stampa tedesca, a sborsare fino a 20 milioni pur di accaparrarsi un talento che faceva e fa gola anche al grande ex Max Allegri. Che invece è costretto ad ingoiare l’amaro boccone.