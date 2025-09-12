Arriva al posto di Douglas Luiz: corto circuito Juve

Arriva e prende il posto di Douglas Luiz in rosa: non c’è pace per il centrocampista brasiliano, ci rimette anche la Juventus

Grande flop della sessione estiva di mercato 2024-2025, Douglas Luiz ha lasciato la Juventus quest’estate per cercare di rilanciare la propria carriera nell’anno che porterà al Mondiale in Nordamerica.

Il centrocampista punta chiaramente ad essere tra i convocati di Carlo Ancelotti, vuole essere un pezzo importante per il suo Brasile anche per le prossime gare e lontano da Torino spera di raggiungere il suo scopo. Lo scorso anno alla Continassa non è riuscito a conquistare la fiducia di nessuno, restando spesso e volentieri out per infortunio, mentre quando ha giocato è quasi sempre risultato uno dei peggiori in campo, commettendo errori che sono poi costati carissimo.

Per tutta l’estate, la Juventus ha lavorato per trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti in causa ed alla fine Douglas Luiz ha fatto ritorno in Premier League. L’ex Aston Villa si è unito al Nottingham Forest che lo ha prelevato dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto fisato a 25 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni, tra cui le presenze in campo. Qualora Douglas Luiz non dovesse giocare il numero di partite richiesto per far scattare l’obbligo, gli inglesi potrebbero anche decidere di rispedirlo a Torino.

In questo senso, non è arrivata una notizia positiva per la Juventus che rischia ora di ritrovarsi il brasiliano alla Continassa al prossimo anno visto che nella sua posizione il nuovo tecnico del Forest Ange Postecoglou vorrebbe un altro giocatore.

Non c’è pace per Douglas Luiz: Postecoglou lo mette subito alla porta

Trasferitosi lo scorso 21 agosto al Nottingham Forest per ritrovare la condizione e la titolarità perduta, per Douglas Luiz le cose potrebbero immediatamente complicarsi. Il neo allenatore del club inglese Ange Postecoglou, infatti, non sarebbe contento della rosa a sua disposizione ed avrebbe chiesto alla società dei rinforzi già per gennaio, chiedendo in particolare Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham seguito anche dalla Juventus in estate.

Il possibile arrivo di Bissouma sarebbe un avversario in più per Douglas Luiz nel proprio ruolo e ciò fa capire come l’allenatore australiano sia pronto a mettere già alla porta il brasiliano. Il centrocampista era stato acquistato su richiesta di Nuno Espirito Santo, ed il cambio di guida tecnica rischia ora di andare sia contro il giocatore che contro la Juventus stessa.

Se Postecoglou decidesse di fare a meno di Douglas Luiz, l’obbligo di riscatto condizionato dal numero di presenze collezionate dal brasiliano sarebbe a rischio ed i bianconeri potrebbero perdere i 25 milioni di euro pattuiti. Per questo motivo, da Torino si augurano che fino al possibile arrivo di Bissouma, Douglas Luiz possa già racimolare il numero di presenze minimo per far scattare l’obbligo.