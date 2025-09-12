Dall’accordo col Milan alla Juve: Comolli ci ha preso gusto

Damien Comolli è pronto a mettere a segno un grande colpo per la Juventus: Milan superato, ora lo prendono i bianconeri

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, le squadre di Serie A sono pronte a tornare in campo. La Juventus se la vedrà nel big match della terza giornata, di scena all’Allianz Stadium, contro l’Inter. Una partita che dirà già tanto sia sul percorso della Vecchia Signora che sul momento della squadra di Chivu.

In casa bianconera, nel frattempo, non si smette di pensare al calciomercato, alle soluzioni che arriveranno a stagione in corso durante la sessione invernale che riaprirà i battenti nel mese di gennaio. E a tal proposito, seppur a distanza, i bianconeri potrebbero provare a confezionare un clamoroso sgarbo al Milan.

Massimiliano Allegri durante i mesi estivi aveva richiesto un giocatore che, con l’arrivo dell’anno nuovo, potrebbe incredibilmente finire per firmare con la Juventus. Un colpo da sogno per Tudor: un incubo vero e proprio per i tifosi del Milan.

Addio Milan, c’è la Juve: lo ha scelto Comolli

Il campo parla di Juve-Inter e di una Serie A che mai come quest’anno promette scintille. In parallelo è evidente come le grandi squadre Juventus in primis, stia progettando il futuro.

La Vecchia Signora, nonostante abbia fornito a Igor Tudor diverse risorse per il presente, potrebbe continuare sulla strada dei rinforzi e in questo caso firmare una clamorosa beffa ai danni del Milan dell’ex Allegri. Non è infatti un mistero che tra le posizioni nello scacchiere dell’allenatore croato, che già ad oggi richiederebbero almeno un nuovo arrivo, vi sono le fasce. Sulla destra, in particolar modo, la Juventus potrebbe valutare un grande colpo che fino a qualche settimana fa sembrava vicinissimo alla firma con il Milan. Si parla di Guéla Doué, laterale di proprietà dello Strasburgo e fratello del gioiello del PSG. 22 anni, francese ma con origini (e nazionale) ivoriane, è finito in cima alla lista di Damien Comolli.

Il dg della Vecchia Signora stravede per Doué che in estate aveva l’accordo col Milan e che, oggi, può rappresentare una grande occasione. Lo Strasburgo ha chiesto ai rossoneri almeno 30 milioni di euro per il cartellino del terzino classe 2002: una cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. E così mentre il Milan ha deciso di virare su Athekame, ad oggi oggetto misterioso agli ordini di Allegri, la Juventus potrebbe davvero tentare di arrivare fino in fondo, magari con un tentativo già nel mese di gennaio.

Doué si è trasferito dal Rennes allo Strasburgo un anno fa, per appena 6 milioni. Oggi la sua valutazione è quintuplicata ed il contratto che lo lega ai francesi è valido fino al 30 giugno 2029. Ma Comolli sembrerebbe evidentemente intenzionato a provare il grande colpo. E i tifosi bianconeri non aspettano altro.