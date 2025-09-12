DIRETTA | La firma col Milan spiazza la Juve: no stop per Vlahovic – Le news del 12 settembre

Ad un giorno di distanza dal fischio d’inizio del derby d’Italia contro l’Inter, non sono poche le notizie che calamitano l’attenzione mediatica in casa bianconera

Tempo di vigilia per la Juventus. Alle 15 è infatti in programma la conferenza stampa di Igor Tudor a meno di 24 ore di distanza dal match contro l’Inter. Appuntamento al quale il tecnico croato si presenterà con il dubbio Conceicao che anche ieri si è allenato a parte. Nel frattempo, proprio i nerazzurri continuano il pressing per Dusan Vlahovic: il serbo non rinnoverà il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Ecco tutte le news di giornata.

09.00 – Come riferito da Sportitalia, l’Hellas Verona ha sciolto le ultime riserve: Roberto Gagliardini sarà un nuovo calciatore gialloblu. L’ex Inter si trasferisce in terra veneta da svincolato e potrà essere arruolato per Verona-Juve, in programma il prossimo 20 settembre al ‘Bentegodi’.

08:23 – Brutto infortunio per l’ex calciatore della Juventus Next Gen Riccardo Stivanello. Come comunicato dalla Torres, il difensore ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro: previsti dai 4 ai 6 mesi di stop.

08:15 – Secondo Tuttosport, Alexis Saelemaekers sarebbe sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con il Milan: pronto un adeguamento da tre milioni di euro annui.