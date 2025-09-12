Lascia la Juventus 24 ore prima dell’Inter: Tudor ne perde un altro

Il suo futuro potrebbe essere a sorpresa lontano dalla Serie A: Juventus-Inter, è pronto a dire addio a poche ore dal fischio d’inizio

Il tempo scorre veloce ed in casa Juventus su lavora al big match dell’Allianz Stadium che vedrà i ragazzi di Tudor contrapposti all’Inter, in un match di cartello pazzesco nel terzo turno di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, si ricomincia con il botto.

Igor Tudor è a caccia della terza vittoria di fila e, nonostante l’assenza pesante di Cambiaso, può contare su un un attacco mai così vario e in forma. D’altro canto i nerazzurri devono assolutamente puntare alla vittoria, dopo lo scivolone ed i tre punti persi contro l’Udinese.

Dal campo al calciomercato il passo è breve, perché nonostante entrambi i club abbiano già fatto molto durante l’estate qualcosa potrebbe clamorosamente muoversi nelle prossime ore. E così Juventus-Inter rischia di perdere un grande protagonista.

Juve-Inter, lascia i bianconeri tra poche ore

Quella tra Juventus e Inter è, come anticipato, una delle sfide più affascinanti di questo inizio stagione. Oggi però a tenere banco è ancora il mercato, nonostante per i club di Serie A sia ufficialmente chiuso da oltre dieci giorni. Le uscite, però, sono ancora possibili.

Ed in questo particolare caso il calciomercato in Turchia è destinato a chiudere oggi, 12 settembre, con la possibilità quindi di poter confezionare qualche colpo last minute. IL Fenerbahce, secondo ‘Fanatik‘, avrebbe messo – di nuovo – nel mirino Filip Kostic. L’esperto laterale mancino, classe ’92 ed in scadenza l’anno prossimo con la Juventus, è tra i candidati ad una maglia da titolare nel Derby d’Italia vista la sicura assenza per squalifica di Cambiaso. Oggi, però, Kostic rischierebbe di ritrovarsi ben lontano da Torino. Perché il Fenerbahce dopo averlo accolto in prestito nella scorsa stagione – dove ha fatto molto bene – starebbe pensando a riprenderselo, all’ultimo minuto. Dopo l’addio di Mourinho in panchina vi sarebbe la volontà di puntare ancora su Kostic per la fascia sinistra, in attesa di fare chiarezza sulla guida tecnica.

Kostic poteva essere riscattato durante l’estate dai turchi che, però, hanno prima voluto fare chiarezza su altri settori del campo. Oggi la Juve potrebbe quindi clamorosamente dire addio ad uno dei profili di maggiore esperienza presenti in rosa ma che non è minimamente una prima scelta per Igor Tudor. Dopo le sirene che hanno riguardato Calhanoglu, il cui addio all’Inter pare essere stato soltanto rimandato (il ritorno in Turchia, nel 2026, resta una possibilità concreta) ora tocca a Kostic. E Juventus-Inter rischia di perdere uno dei suoi sicuri protagonisti.