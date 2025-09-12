Una rivale italiana piomba su Koopmeiners, svolta a sorpresa per il 2026

Il futuro di Teun Koopmeiners potrebbe essere incredibilmente tra le file della grande rivale dei bianconeri: sorpresa nel 2026

Sei punti nelle prime due giornate: ma ora viene il bello. Juventus-Inter il primo grosso ostacolo per i ragazzi di Igor Tudor che dovranno quindi mettersi alla prova con una diretta rivale per lo Scudetto. Perché da Torino, è inutile negarlo, quel sogno tricolore rimane inevitabilmente sullo sfondo, a sei anni dall’ultima volta.

Per tale ragione, con l’approdo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, è partita una vera e propria rivoluzione in casa Juve. La rosa di Tudor è stata letteralmente ribaltata, dopo acquisti sbagliati e calciatori che non rientravano più tra le priorità dell’ex allenatore di Lazio e Marsiglia. Oggi, però, c’è un nome su tutti che a Torino ci è rimasto ma che nel prossimo futuro potrebbe tornare ad avvicinarsi al clamoroso addio: Teun Koopmeiners. Il suo passato con la maglia dell’Atalanta lo ha consacrato come uno dei talenti emergenti del calcio mondiale. Un centrocampista offensivo, con grandi tempi di inserimento e bravo a dettare il gioco ai compagni. Dinamico, estremamente tecnico, con numeri importanti nelle gambe a fine stagione.

Oggi però Teun Koopmeiners sembra un lontano parente di quello che era e nonostante gli oltre 50 milioni di euro sborsati dalla Juventus un anno fa, l’olandese è adesso soltanto un’alternativa di lusso per il centrocampo bianconero. Nelle prime due giornate di campionato Igor Tudor gli ha preferito l’inamovibile Khephren Thuram e Manuel Locatelli, uno duo bilanciato che ha regalato un certo equilibrio al centrocampo della Vecchia Signora nei primi 180′ giocati in Serie A. È chiaro che da qui a gennaio il tecnico croato dovrà necessariamente dare spazio a Koopmeiners, dargli modo di mettersi in mostra.

Koopmeiners ‘tradisce’ la Juve: futuro in Serie A

Per l’eventuale futuro non è affatto da escludere una sua partenza da Torino, come già accaduto con Douglas Luiz che in seguito ad un’unica tremenda stagione in bianconero ha deciso di fare ritorno in Premier League, per vestire la maglia del Nottingham Forest.

Un club italiano potrebbe, tra un anno o anche sei mesi, alla riapertura della sessione invernale di calciomercato, pensare a Koopmeiners. Si tratta della Roma che deve fare i conti con due situazioni spinose, in uscita: Manu Koné e soprattutto Lorenzo Pellegrini. L’ex capitano, si sa, non è intoccabile e anzi è finito quasi ai margini del progetto: il suo contratto scadrà nel 2026 e potrebbe essere una grande occasione per le rivali dei giallorossi. Giallorossi che Manu Koné lo hanno quasi perso in estate: l’Inter è stata molto vicina, un discorso evidentemente solo ‘rimandato’ di un anno.

Così Massara potrebbe puntare proprio su Koopmeiners per far felice Gasperini che ha lanciato Teun nel grande calcio, rendendolo uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Un connubio che farebbe felici i tifosi romanisti, un po’ meno quelli della Juve che in un batter d’occhio si ritroverebbero Koopmeiners vestito di giallorosso, contro, in campionato.