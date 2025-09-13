Non solo Liverpool: maxi offerta per Bremer

Per Gleison Bremer c’è la fila: non solo il Liverpool, un altro top club si mette sulle tracce del difensore della Juventus, pronta una maxi offerta

Nella passata stagione, l’assenza di Gleison Bremer è pesata un macigno per la Juventus che si è trovata smarrita senza il suo leader difensivo, così come smarrito si è sentito Thiago Motta che non è più riuscito a dare equilibrio alla squadra, pagando con l’esonero.

Rispetto al tecnico italo-brasiliano, Igor Tudor non può non sorridere per avere di nuovo a disposizione un giocatore simile e la sua presenza si è avvertita subito in mezzo al campo nelle due prime uscite stagionali. Bremer dà sicurezza non solo al reparto difensivo, ma all’intera squadra che beneficia della sua presenza in campo, potendo esprimere il suo gioco senza la paura di essere presa di infilata.

Il rientro di Bremer dal lungo infortunio è quasi paragonabile ad un nuovo acquisto per la Juventus che, anche per questo motivo, ha deciso di non fare grossi investimenti in difesa se non per confermare Pierre Kalulu. I bianconeri ritengono il difensore brasiliano un elemento fondamentale per la propria rosa ed ora che è tornato in azione non sorprende che i top club siano tornati a seguirlo con grande interesse.

Top club che continuano ad aumentare con il passare dei giorni ed oltre al già noto interesse del Liverpool, un’altra big della Premier League ha messo gli occhi su Bremer, vale a dire il Tottenham.

Bremer, non solo Liverpool: maxi offerta del Tottenham per il difensore

Il Tottenham è alla ricerca di nuovi innesti per il proprio reparto difensivo e nel proprio mirino ha messo Gleison Bremer. Fattisi soffiare da sotto il naso Piero Hincapié dagli storici rivali dell’Arsenal nell’ultima sessione di mercato, gli Spurs hanno deciso di puntare tutto su Bremer e sono pronti ad andare all’assalto già nella sessione di gennaio.

Il club del nord di Londra sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro per strappare il difensore brasiliano alla Juventus. La Vecchia Signora, però, è intenzionata a tenere Bremer e non intende lasciarlo partire, men che meno a gennaio quando si sarà nel pieno della stagione, se non per un’offerta davvero indecente.

Sulle tracce di Bremer c’è anche il Liverpool che, tuttavia, non sembra intenzionato a muovere passi concreti per lui nella sessione invernale di mercato. La volontà della Juventus è chiara: Bremer non si tocca ed anche in estate difficilmente lascerà Torino. Il difensore brasiliano ha rinnovato solo da un anno il suo contratto con i bianconeri fino al 2029 rimuovendo anche la clausola rescissoria, segno concreto della sua importanza nella rosa.