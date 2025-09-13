Scambio da 90 milioni per Yildiz: offerta choc

La super offerta per Kenan Yildiz coglie di sorpresa tutto il mondo Juve: i tifosi bianconeri sono in allarme.

La Juve si coccola Kenan Yildiz. Igor Tudor è stato molto chiaro in diverse interviste: avere un giocatore come il gioiello turco è una fortuna. L’allenatore croato punta moltissimo sull’ex Bayern: nelle prime due uscite stagionali contro Parma e Genoa il giovane talento è sceso in campo dal primo minuto. Nel match contro i ducali Yildiz è stato protagonista in entrambe le reti bianconere, fornendo due assist per i gol di David e Vlahovic.

I tifosi bianconeri si augurano che questa diventi davvero la stagione della consacrazione per il 20enne turco. Tudor, nella conferenza stampa che ha preceduto il big match tra Juventus e Inter, ha sottolineato che molto raramente si ritrova a dire qualcosa a Yildiz perché molto spesso fa tutto ciò che deve fare, “sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista dei comportamenti”.

Non a caso Kenan Yildiz è tenuto sotto osservazione praticamente da tutti i top club europei. La Juve lo ha blindato fino al 2029 e l’obiettivo della società bianconera è di prolungare ulteriormente l’intesa, estendendola fino al 2030 con possibile opzione per il 2031. I rumors di qualche giorno fa rivelavano che Yildiz e il suo entourage sarebbero pronti a firmare il nuovo accordo con la Juve, che prevederebbe uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione (ben superiore agli attuali 1,5 milioni).

Juve choc: vogliono Yildiz, scambio pazzesco

Eppure proprio in queste ore sono cominciate a circolare voci di un forte interessamento da parte del Barcellona per il gioiello della Juventus e della Nazionale turca. I blaugrana considerano Yildiz uno dei migliori prospetti europei: il club del presidente Laporta sogna di costruire una super coppia d’attacco con Lamine Yamal.

Tuttavia Comolli è stato molto chiaro con il Barcellona e le altre pretendenti: la valutazione di Yildiz supera gli 80 milioni di euro e pare si aggiri intorno ai 90. Una cifra molto elevata per i blaugrana, che stanno provando a capire se la Juventus può essere interessata a una proposta che preveda anche una contropartita. I catalani vorrebbero provare a mettere sul piatto Ferran Torres o Fermin Lopez pur di arrivare a Yildiz.

Non solo: tra i nomi proposti dal Barcellona c’è anche il centrocampista Marc Casadò, schierato titolare da Flick nel match vinto dai blaugrana a Valencia contro il Levante. Per ora la Juve non è interessata ma non è da escludere un nuovo contatto tra qualche mese.