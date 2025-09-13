Scambio in Serie A con la Juve: Inter e Napoli spazzate via

In attesa di farlo sul rettangolo verde, la Juventus spazza via l’Inter e i campioni d’Italia in carica del Napoli: scambio in Serie A

“Sono molto felice dei primi giorni in questa squadra. Ho sempre voluto arrivare in un grande club, penso che questa squadra abbia grandi qualità. Sicuramente cercheremo di vincere tutte le partite“, così il nuovo arrivato in casa bianconera Edon Zhegrova nel corso della conferenza stampa di presentazione, all’Allianz Stadium, del centrocampista kosovaro e di Lois Openda.

“So che questa è una delle società più importanti d’Italia, conosco le difficoltà del campionato. Posso portare velocità e qualità“, gli ha fatto eco l’attaccante ex RB Lipsia mentre il Direttore generale bianconero, Damien Comolli, ha smentito frizioni con il Paris Saint-Germain: “Lite con il Psg? Non è vero. Adesso abbiamo una rosa più forte“.

Dunque, se i bianconeri e i parigini non sono ai ferri corti, la Juventus potrebbe esserlo con l’Inter e il Napoli dal momento che con uno scambio con un club di Serie A potrebbe sgambettare sia i nerazzurri sia i campioni d’Italia in carica.

Juventus, Miretti per arrivare a Gila: vanno a monte i piani di Inter e Napoli

La rosa sarà anche più forte, come da assicurazione di Comolli, ma la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata a rinforzarla ulteriormente e per farlo mette nel mirino Mario Gila, in forza alla Lazio. I biancocelesti chiedono 25-30 milioni di euro, con i bianconeri che per far fronte a tale richiesta sono pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Fabio Miretti e che così in un colpo solo sgambetterebbero il Napoli, ancora interessato al centrocampista, e l’Inter che ha messo gli occhi sul difensore biancoceleste.

D’altra parte, Mario Gila ambisce al grande salto in un top club, con la conseguente possibilità di giocare con continuità nelle competizioni europee e, quindi, sta seriamente riflettendo su un addio ai biancocelesti già a gennaio anche perché il blocco degli aumenti imposto dalla Covisoc impedisce al club biancoceleste di proporgli un ritocco dell’ingaggio.

Ragion per cui, con il contratto in scadenza nel 2027, va da sé immaginare che le strade di Gila e della Lazio possano dividersi. D’altra parte, il rinnovo atteso dal difensore spagnolo durante l’estate è stato messo in stand by dal blocco del mercato del club capitolino.

Ebbene, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Gila è particolarmente stizzito dopo i diversi incontri, nei mesi scorsi, tra il suo entourage e il Direttore sportivo Fabiani conclusisi con un nulla di fatto, con il difensore classe 2001, di cui il Real Madrid detiene ancora il 50% sulla futura rivendita, che ritiene di meritare un adeguamento del suo attuale ingaggio da circa un milione di euro.