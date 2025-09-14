Addio Yildiz, fa tutto l’Inter: la Juve paga dazio

Il club bianconero trema davanti all’ipotesi di perdere il suo gioiello: la grande rivale potrebbe giocare un ruolo decisivo

Lo ha fatto ancora. E anche stavolta non c’è stato alcunché di banale in quello che è stato il terzo gol in carriera del giovane fenomeno turco all’Inter, la sua vittima preferita in Serie A. Il che già la dice lunga su una certa tendenza del ragazzo ad esser decisivo nelle sfide che contano di più. Tanto per il club quanto per i suoi tifosi.

Sta crescendo in modo esponenziale, forse giorno dopo giorno, Kenan Yildiz, il trequartista a cui Igor Tudor ha affidato le chiavi della sua nuova Juve 2025/26. Protagonista di un avvio di stagione davvero positivo, l’ex gioiello del Bayern Monaco sembra avere tutto per essere investito del ruolo di leader tecnico di una squadra che comunque, dopo 3 giornate di campionato, è ancora a punteggio pieno. Sebbene in coabitazione col Napoli di Antonio Conte.

Le prestazioni del classe 2005 non sono ovviamente passate inosservate all’estero, dove soprattutto alcuni club inglesi si sono già minacciosamente affacciati sul calciatore. Tra questi non poteva mancare il Chelsea di Enzo Maresca, che ha già stilato una sorta di lista della spesa per il prossimo mercato invernale.

Nel ristretto elenco dei Blues figura un altro giovane calciatore seguito anche dall’Inter di Beppe Marotta. Che potrebbe avere, sebbene in modo indiretto, un ruolo decisivo nell’assalto degli inglesi per il talento juventino.

Intreccio con Fofana: il ruolo dell’Inter nell’affare Yildiz

Come riportato dal portale britannico ‘Caughtoffside.com‘, il sodalizio londinese segue con attenzione i progressi non solo del turco bianconero, ma anche di Malick Fofana, l’esterno offensivo 20enne in forza al Lione. Proprio il belga di origini guineane è finito nel mirino dell’Inter, che avrebbe visto in lui un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle del sogno sfumato di nome Lookman.

Qualora i nerazzurri dovessero bruciare sul tempo la concorrenza del Chelsea (e non solo) per il giovane attaccante, il patron dei Blues Todd Boehly potrebbe puntare tutte le sue fiches proprio su Kenan Yildiz, costringendo così la Juve a fare i conti con una probabilissima offerta irrinunciabile.

Pur avendo già in programma un nuovo rinnovo di contratto per il turco, a cui verrà proposto di allungare l’accordo fino al 2030 con un ingaggio triplicato, le fondamentalmente illimitate risorse della società inglese potrebbero pesare nella composizione di un’offerta che potrebbe toccare anche gli 80 milioni di euro. A quel punto per la Juve – e forse per lo stesso giocatore – potrebbe essere davvero difficile dire di no…