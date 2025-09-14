Bernardo Silva alla Juventus: sostituto già trovato

Il portoghese, corteggiato dal club bianconero, potrebbe lasciar posto al talento cerchiato in rosso nell’agenda di mercato di Pep Guardiola

Il concetto chiave è stato già stabilito con fermezza dal tecnico catalano, determinato a mantenere il suo Manchester City competitivo in Premier League e nelle Coppe europee anche nei prossimi anni. ricambio generazionale. Un’esigenza già fatta propria dagli ‘Sky Blues‘ col doloroso, ma per certi versi necessario, mancato rinnovo contrattuale di un certo Kevin de Bruyne, tanto per citare uno dei veterani che hanno lasciato il club inglese la scorsa estate.

Tentando di essere, come sempre fatto in carriera, un passo avanti rispetto a tutti, prevenendo con largo anticipo i possibili problemi, Guardiola sembra aver imparato la lezione dello scorso anno: c’è bisogno di rinnovamento nella rosa. C’è bisogno di inserire nuovi profili che poi dovranno prendersi il loro legittimo tempo (a patto che non sia troppo…) per adattarsi alle sue idee in vista di un nuovo incredibile ciclo di successi dopo l’inaspettato digiuno di titoli della passata stagione.

Ecco che allora, dopo voci di mercato che già lo avrebbero voluto in partenza la scorsa estate, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per un altro veterano dei Citizens. Uno che, dal suo arrivo in città nell’estate del 2017, ha collezionato un’enorme quantità di trofei, risultando decisivo per la conquista degli stessi.

Stiamo parlando di Bernardo Silva, il geniale trequartista mancino di nazionalità portoghese già accostato, nel recente passato, anche alla Juve di Igor Tudor. Le ultime indiscrezioni parlano di un suo possibile addio al City che potrebbe materializzarsi addirittura nel prossimo mercato di gennaio.

Guardiola pesca nel suo vecchio club: pronto l’assalto

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ non ha dubbi: il guru catalano avrebbe già individuato il sostituto del suo fedelissimo proprio nella rosa di quel Barcellona da lui fatto grande all’epoca della sua prima esperienza da allenatore.

“Fermín Loepz ha tutto ciò che cerchiamo: energia, intento offensivo e una mentalità offensiva“, ha affermato ai microfoni di ‘TeamTallk.com’ un analista esperto in movimenti di mercato dei club britannici. La rivelazione conferma la predilezione di Guardiola per il fenomenale prodotto della Cantera blaugrana, che lo scorso anno – pur avendo dovuto fare i conti con una concorrenza davvero di spessore – si è ritagliato il suo spazio nella trionfale stagione del Barça mettendo a segno 8 gol e sfornando 10 assist in 46 gare in tutte le competizioni.

“La mia priorità è sempre stata quella di rimanere al Barcellona. Mi vedo qui per molti anni“, ha dichiarato recentemente al ‘Mundo Deportivo‘ il giovane calciatore, titolare di un contratto fino al 2029 con la società di Joan Laporta. C’è da giurare però, conclude ‘Fichajes.net‘, che il City già nel prossimo gennaio farà un tentativo per Fermìn, con Bernardo Silva probabilmente destinato a tornare a casa, al Benfica, con buona pace delle residue speranze di Comolli e soci di vederlo in Italia con la maglia bianconera.