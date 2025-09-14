È successo dopo Juventus-Inter: paura per Gleison Bremer

Gleison Bremer tiene in ansia la Juventus dopo il Derby d’Italia contro l’Inter: è successo in seguito al fischio finale

Dopo settimane di grandi manovre in sede di calciomercato la Juventus è ora proiettata al campo, al calcio giocato e alle ambizioni che Igor Tudor sta provando ormai da qualche mese a trasmettere ai suoi ragazzi. Una Juventus rinnovata, nella forma e non soltanto.

I piani di Damien Comolli sono stati chiari, sin dal suo approdo nella Torino bianconera: riportare la Juve ai fasti di un tempo, magari lottando per uno Scudetto che oggi vede il Napoli campione in carica grande favorito per ripetersi. Ad ogni modo nomi come David, Joao Mario, Zhegrova e Openda non possono non lasciare tranquilli i tifosi: una squadra forte e mai così completa rispetto agli ultimi anni.

Chi la Juventus non ha la minima intenzione di mettere in discussione e che i bianconeri hanno atteso per praticamente un anno intero è Gleison Bremer. Per il 28enne di Itapitanga, però, nelle scorse ore dopo il Derby d’Italia contro l’Inter sono arrivate delle novità pazzesche. E i tifosi della Juve, stavolta, iniziano a temere il peggio.

Retroscena e nuovo assalto: Juve, allarme Bremer

Dal Derby d’Italia al calciomercato. Gleison Bremer era e rimane un cardine insostituibile per la rosa di Igor Tudor. Il brasiliano sin dal suo approdo a Torino nel 2022 ha dimostrato un talento fuori dal comune, talento che non ha lasciato indifferente tante grandi squadre nel corso dei mesi.

Nonostante il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per praticamente tutta la scorsa stagione, Bremer rimane uno dei centrali più forti e apprezzati d’Europa. Ci conta tanto la Juventus ma secondo ‘TeamTalk’ i bianconeri potrebbero non vivere mesi tranquilli riguardo al futuro dell’ex Torino che, a conti fatti, piace soprattutto ad un club. Il Liverpool ci ha pensato concretamente, prima dell’inizio della stagione 2024/25: dopo poche settimane il ko del centrale verdeoro. Oggi, però, stando a quanto riportato dal portale britannico i ‘Reds’ potrebbero tornare alla carica l’anno prossimo. Arne Slot si aspettava l’approdo di Marc Guehi ad Anfield Road, una trattativa mai decollata del tutto e che pare quindi rimandata alla prossima estate quando il contratto del difensore inglese scadrà con il Crystal Palace.

Oggi, però, anche il profilo di Gleison Bremer rimane vivo nei pensieri di Arne Slot, che di centrali nuovi ne vorrebbe due oltre alla firma di Giovanni Leoni arrivata qualche settimana fa. Da qui ai prossimi mesi i ‘Reds’ continueranno a monitorare lo scenario che vedrebbe un assalto durante il prossimo mercato estivo al fuoriclasse bianconero. Bremer è pronto a vivere una grande stagione, da protagonista, con la Juve. Poi si vedrà. Con il Liverpool più che interessato alla finestra pronto ad affondare il colpo.