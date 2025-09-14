La Juventus lo riporta in Italia, lascerà Madrid nel 2026

La dirigenza bianconera a caccia di colpi per l’anno prossimo: occhio a gennaio, può lasciare Madrid e firmare per la Juventus

Nemmeno il tempo di salutare la sessione estiva di calciomercato che già in vista dell’anno nuovo si fanno insistenti le suggestioni per rinforzare la Juventus di Igor Tudor. Damien Comolli, d’altronde, durante l’estate ha già fatto tanto per rendere la Juve una squadra competitiva tanto in Italia quanto in Europa.

E così, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, le ultime ore di agosto hanno regalato due nomi del massimo calibro possibile, due gioielli pronti a consacrarsi con la maglia della Vecchia Signora. Edon Zhegrova e Lois Openda. Il primo, obiettivo di vecchia data della dirigenza bianconera, una volta ottenuto il passaporto albanese, è volato a Torino diventando da subito uno dei beniamini dei tifosi della Juventus. Un giocatore spettacolare, rapido e che fa di dribbling e tecnica in rapidità le sue armi migliori. Sarà una soluzione che Tudor sfrutterà parecchio nel corso dei prossimi mesi. Così come Lois Openda, apparso agli occhi di qualcuno come semplice alternativa al ritorno di Kolo Muani.

Ed invece il belga ha tutto per dimostrare di essere un talento vero, schierabile all’occorrenza tanto da punta quanto accanto ad un altro attaccante. Un’occasione di mercato intelligente che Comolli non si è lasciato scappare. Oggi, però, c’è una nuova opportunità di mercato che potrebbe arrivare direttamente da Madrid, con la Juventus in primo piano per approfittarne. Occhio alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e ad un nome che in realtà è già circolato negli ambienti bianconeri. Adesso l’affare potrebbe decollare: ecco lo scenario.

Da Madrid alla Juventus: è il sogno per gennaio

Una delle posizioni del campo che in casa Juve è attesa da almeno un rinforzo di spessore nell’immediato futuro è quella del laterale destro. Joao Mario potrebbe non bastare e Comolli non ha la minima intenzione di mollare un obiettivo già ventilato nei mesi scorsi.

Nahuel Molina, laterale argentino, un campione del mondo che ad oggi non è proprio una priorità per Diego Simeone. Nonostante ciò il laterale classe ’98, che ha vestito la maglia dell’Udinese dal 2020 al 2022, ha deciso di rimanere a Madrid per questa stagione: probabilmente, l’ultima. Il contratto di Molina è in scadenza il 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera ha tutta l’intenzione di provarci già nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Non è da escludere un’offerta per portare a Torino l’argentino proprio a gennaio. A stagione in corso sarebbe un grande colpo, un innesto di caratura internazionale utile ad arrivare fino in fondo verso gli obiettivi stagionali. Molina ad oggi vanta appena 1 presenza nella Liga con l’Atletico Madrid, con solo 15′ in campo concessi da Simeone al terzino campione del mondo. La Vecchia Signora rimarrà in agguato.