Lo vogliono subito: allarme Di Gregorio in casa Juve

Scatta l’allarme Di Gregorio in casa Juventus: un top club ha messo nel mirino il portiere bianconero, lo vuole subito

La stagione passata non è stata certo felice per la Juventus, ma ci sono state comunque delle note positive che si stanno confermando anche in questo inizio di campionato. Una di queste porta il nome di Michele Di Gregorio, estremo difensore dei bianconeri e certezza di Igor Tudor.

Il portiere ex Monza si è distinto lo scorso anno con una serie di interventi prodigiosi che sono serviti per portare la Juventus in Champions League e vuole ora portare in alto la propria squadra. Nelle prime uscite stagionali, Di Gregorio ci ha messo la sua firma e la Vecchia Signora non potrebbe essere più soddisfatta di così del suo estremo difensore che reputa un elemento fondamentale della propria rosa.

Sul mercato, la Juventus non ha avuto alcun dubbio, confermando Di Gregorio come portiere titolare anche per questa stagione con Perin a fargli da secondo. Sebbene ci siano state molte voci su un possibile approdo di Donnarumma e di altri portieri, l’estremo difensore bianconero è rimasto concentrato sul suo compito e Tudor non ha mai pensato di rimpiazzarlo. Di Gregorio si è dimostrato un portiere di livello e non sorprende stia destando l’attenzione di svariati club.

Anche alcune big avrebbero messo gli occhi sul portiere della Juventus e tra queste ci sarebbe il Manchester United che vorrebbe lanciare la propria offensiva già nel mese di gennaio.

Sirene inglesi per Di Gregorio: il Manchester United piomba sul portiere

Mandato via André Onana quasi per disperazione dopo i tanti gol incassati in questi mesi a causa dei suoi grossolani errori, il Manchester United è ora alla ricerca di un nuovo portiere titolare. I Red Devils non hanno intenzione di affidare le chiavi della porta a Bayindir e secondo le ultime indiscrezioni avrebbero messo il nome di Michele Di Gregorio in cima alla lista degli obiettivi di mercato.

L’idea del Manchester United è quella di non aspettare e di far partire subito l’offensiva per il portiere della Juventus già nella sessione invernale di mercato, mettendo sul piatto un’offerta importante. Tuttavia, considerata l’importanza di Di Gregorio per Tudor e per tutta la squadra bianconera, appare davvero difficile pensare che a Torino possano anche solo prendere in considerazione la possibilità di cedere il loro estremo difensore titolare nel pieno della stagione.

Solo un’offerta davvero indecente, forse, potrebbe far vacillare la Juventus che al momento non intende neppure sedersi al tavolo delle trattative. Per i bianconeri, Di Gregorio è incedibile e lo stesso portiere è felice di stare a Torino dove si sente al centro del nuovo progetto.