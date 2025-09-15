Il Napoli paga la clausola: addio Juventus

Il Napoli ha deciso di pagare la clausola rescissoria: la Juventus non può farci nulla, i bianconeri devono dirgli addio

La Juventus può essere certamente soddisfatta per come è andata l’ultima sessione estiva di mercato, sebbene non sia riuscita a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissata, a partire dal ritorno di Kolo Muani.

I bianconeri hanno trattato a lungo con il Paris Saint-Germain per trovare un accordo mai trovato ed alla fine hanno deciso di virare su Openda per non restare a mani vuote. Sull’attaccante belga, infatti, c’erano altri club che già avevano preso contatti con il Lipsia ed il fatto di aver agito con tempestività ha aiutato la Vecchia Signora. Una volta arrivata la chiamata da Torino, Openda non ci ha pensato due volte nel mettere in stand-by tutte le altre trattative per trattare con la Juventus ed acconsentire al trasferimento.

Prima della chiusura del mercato, la Juventus ha cercato anche di regalarsi un ultimo colpo in difesa dove era arrivato solo Joao Mario. I bianconeri avrebbero voluto rinforzare ulteriormente la fascia destra per dare maggiori soluzioni a Tudor ed avevano messo nel mirino a Jonathan Clauss, terzino del Nizza capace di giocare come esterno, ma il club francese non ha aperto alla cessione.

Per questo motivo, è opportuno pensare che nella prossima sessione invernale, la Juventus continuerà a sondare il terreno per un giocatore in tale posizione. In questi giorni tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri, tra cui anche quello di Arnau Martinez, giocatore del Girona capace di giocare sia da terzino che da difensore centrale. Tuttavia, per il difensore catalano ci sarebbe il Napoli in testa che è pronto ad anticipare la Juventus pagando la clausola rescissoria.

Arnau Martinez si allontana dalla Juventus: Napoli pronto a pagare la clausola

Per rinforzare la propria fascia destra, la Juventus sta guardando molto in Spagna e nel proprio mirino ha messo Arnau Martinez. Il difensore del Girona è uno dei primi nomi sulla lista, ma la Vecchia Signora deve fare i conti con il Milan e soprattutto con il Napoli che sarebbe in vantaggio per accaparrarsi il giocatore classe 2003.

Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, già quest’estate stavano seguendo con interesse Martinez e sarebbero decisi a pagare i 14 milioni di euro della clausola rescissoria per beffare bianconeri e rossoneri. Il club partenopeo ha rapporti ottimi con il Girona visti gli ultimi affari fatti ed anche per questo motivo è considerato nettamente avanti nella corsa ad Arnau Martinez.

La strada per il difensore spagnolo è decisamente in salita per la Juventus che, però, non intende mollare la presa ed a gennaio potrebbe comunque intromettersi nella trattativa per cercare di strappare il sì del giocatore. Madama, però, non vuole farsi cogliere impreparata e sta già sondando alcune alternative. Oltre al già citato Clauss, piace molto anche Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo il cui contratto è in scadenza nel 2026, così come piace Marc Guehi del Crystal Palace, anch’egli in scadenza contrattuale.