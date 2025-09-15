La Juve si muove dopo l’Inter: Comolli spende 30 milioni in Serie A

Affare da urlo per la Juventus del futuro: Comolli prepara 30 milioni di euro, offerta alla rivale nel 2026

Il 4-3 dell’Allianz Stadium non può non far felici i tifosi della Juventus che, oggi, possono godersi un primato meritato in Serie A. La classifica parla chiaro: 9 punti dopo tre turni di campionato, un +6 sull’Inter che pesa e non poco.

Si guarda dunque con grande ottimismo al futuro anche se la stagione è ancora lunga e carica di impegni. Saranno fondamentali le seconde linee, una panchina che mai come quest’anno può far stare tranquillo il tecnico croato. Dagli affari di campo, nei quali recentemente ad avere meglio è stata la Vecchia Signora, al calciomercato.

Juventus che adesso potrebbe rivolgere le attenzioni proprio in ottica futura, per cercare nuovi profili da regalare a mister Tudor. Stavolta, però, a farne spese potrebbe essere il grande ex Beppe Marotta. E così Damien Comolli è pronto a pianificare uno sgambetto da ben 30 milioni di euro, con un nome che stuzzica i vertici bianconeri: si torna a pensare ad un colpaccio per la difesa.

Colpo Juve dalla Capitale: niente Inter

La Juventus piomba su un nuovo difensore. Il tormentone dell’estate bianconera è stato solo rimandato alle prossime sessioni di calciomercato: a partire da gennaio Damien Comolli potrebbe apparecchiare un grande affare. Al centro dell’attenzione un profilo che piace, da tempo, pure a Marotta che vorrebbe portarlo all’Inter.

Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio in scadenza il 30 giugno 2027 con la società di Claudio Lotito, potrebbe sbarcare agli ordini di Tudor. È questa l’indiscrezione lanciata su ‘X’ dal giornalista Mirko Di Natale che ha sottolineato come il giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol possa diventare una pista concreta – prossimamente – per la Juventus. Il nome di Gila d’altronde è ventilato spesso e volentieri anche per la società di Oaktree ma alla fine di agosto Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare, per l’immediato, su Manuel Akanji reduce da una prestazione tutt’altro che eccelsa nella sconfitta proprio contro i bianconeri nel Derby d’Italia. E ora, anche in sede di mercato, può avere la meglio la dirigenza juventina.

“La Juve è tra i club in Italia che stanno monitorando la situazione di Mario Gila. Il difensore della Lazio è in scadenza 2027 e il suo rinnovo – al momento – è in stand-by”, ha scritto Di Natale sul suo profilo ‘X’. Una rivelazione che può quindi aprire effettivamente a più di un’idea da parte dei vertici bianconeri per tentare di portare il 25enne di Barcellona prossimamente alla corte di Igor Tudor. Ad oggi la valutazione del cartellino di Gila si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro: Lotito difficilmente farà sconti ma la Juve un sondaggio l’ha già fatto.