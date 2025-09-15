La stella della Serie B nel mirino della Juve, i bianconeri vogliono chiudere già a gennaio

Il club bianconero ha rivolto le sue attenzioni al giovane bomber della cadetteria: affare alla Gatti, si chiude già a gennaio

Con un cognome così, lo stesso di un campione che ha segnato un’epoca in uno sport totalmente diverso dal calcio, forse era comunque destinato a fare grandi cose. E pensare che quando è nato il gigante d’attacco che sta facendo sfracelli in Serie B, il suo omonimo aveva già smesso col nuoto, lo sport di cui è stata un’autentica leggenda.

La provenienza geografica è sostanzialmente la stessa: il pluridecorato campione europeo, mondiale ed olimpico è russo, mentre il giocatore che in Serie B, nella sua stagione d’esordio, e con soli 18 anni compiuti nello scorso luglio sulla carta d’identità, ha già segnato 4 gol in 3 partite è ucraino.

Lungi da noi voler paragonare, nelle rispettive discipline, Aleksandr Popov (il nuotatore) a Bohdan Popov, l’attaccante che sta facendo impazzire tutti ad Empoli, ma un cognome così altisonante pone inevitabilmente in essere delle aspettative di un certo tipo.

193 cm di altezza, tecnica non disprezzabile, un talento con ampi margini di crescita: tutto questo è il giocatore arrivato a titolo gratuito nell’ottobre 2023 e negli anni scorsi aggregato prima alla squadra Under 17, poi alla Primavera. Fino all’incredibile esplosione di questo avvio di stagione, che lo vede in testa alla classifica marcatori del campionato cadetto.

Popov scatenato, Juve stregata: assalto a gennaio

Ovviamente, dato l’eccezionale rendimento del classe 2007, i grandi club di Serie A hanno iniziato a sondare il terreno con la sempre cara bottega del club toscano. In particolare la Juve, già consapevole di dover salutare Dusan Vlahovic a fine anno, si sarebbe mossa con un’idea che potrebbe incontrare i favori del patron empolese Corsi.

Sulla falsariga di ciò che fu fatto per ben due volte (sia con Federico Gatti, prelevato dal Frosinone, che con Andrea Cambiaso, acquistato dal Genoa), l’intenzione della Juve è quella di concludere l’acquisto del gioiello ucraino già nel prossimo mercato invernale, salvo poi lasciare il giocatore ‘parcheggiato’ nel club biancoazzurro fino a fine anno.

Un modo, questo, per garantire all’Empoli di poter fare affidamento sul suo bomber nel corso di un campionato che, nelle intenzioni della piazza, dovrebbe portare al ritorno immediato in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Ma anche un’ottima mossa per verificare, lato Juve, il rendimento del ragazzo su un più ampio e veritiero lasso di tempo.