Rinnovo congelato: la Juve lo scippa all’Inter

Niente Inter, Damien Comolli adesso fa sul serio ed è pronto a portarlo in maglia bianconera: arriva dalla Premier League

Il Derby d’Italia ha portato tre punti pesantissimi alla Juventus di Igor Tudor. Un 4-3 assai spettacolare quello che i bianconeri hanno firmato allo scadere grazie al gran gol del giovane Adzic, aiutato anche dall’errore di Sommer. Per l’Inter, ad oggi, è notte profonda: tre punti in tre giornate di campionato.

Il momento vissuto dai nerazzurri non è dei migliori, questo è certo. La ‘Beneamata’ è già a sei punti di ritardo da Napoli e Juventus che guidano la classifica ed i problemi, soprattutto di natura difensiva, sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante l’arrivo di Akanji dal Manchester City nelle ultime ore di agosto, le cose non sono cambiate. Tutto è nelle mani di Cristian Chivu se vuole provare a riportare il sereno in un gruppo che un anno fa, con Inzaghi, sfiorò Scudetto e Champions League ritrovandosi però a fine stagione a mani vuote. In casa Juventus d’altro canto risposte importanti, in campo, sono arrivate anche dai ‘comprimari’. Da McKennie, in scadenza a giugno e adattato brillantemente nel ruolo di vice Cambiaso fino a Kelly, che ha aperto le marcature.

Il calciomercato estivo di puntelli di un certo peso ne ha regalati soprattutto ai bianconeri, capace di portare a Torino a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato due nomi di spicco come Zhegrova e Openda che, di certo, saranno preziosissimi nelle dinamiche offensive che ha in mente Tudor. Oggi, però, si guarda già al domani. E Damien Comolli, alla ricerca di un determinato profilo in mezzo al campo, potrebbe finire per mettere i bastoni tra le ruote a Marotta e all’Inter.

Colpo a scadenza: Comolli supera l’Inter

Il centrocampo, specialmente per quanto riguarda le alternative, potrebbe essere il tallone d’Achille dell’attuale Juve. Ecco perché oltre a Koopmeiners, sfruttato a dirla tutta sulla trequarti al fianco di Yildiz, serve un nome di talento e presenza in mezzo al campo, davanti alla difesa.

Quinten Timber potrebbe essere il profilo ideale. Il nazionale olandese è sotto contratto con il Feyenoord fino al 30 giugno 2026 e per il momento non si parla affatto di rinnovo. Un centrocampista moderno, dinamico, capace di occupare diverse posizioni in mediana e che in primis è finito sul taccuino dell’Inter. Marotta ci aveva pensato prima di arrivare a Diouf, un discorso solo rimandato alla prossima estate quando si libererà verosimilmente a parametro zero.

Il 24enne di Utrecht potrebbe quindi diventare la sorpresa per il calciomercato della Juventus tra meno di un anno. Un’occasione importante se si pensa a talento, età e, soprattutto, costi. Timber ha collezionato ad oggi 4 presenze in campionato con un 1 gol: nella passata stagione il classe 2001 aveva accumulato 26 apparizioni con 6 gol e 1 assist vincente.