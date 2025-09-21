DIRETTA | Juventus, quanti torti contro il Verona. Le condizioni di Bremer – Le news del 21 settembre

Diretta Juventus: la moviola è una sentenza contro Rapuano che sbaglia tutto. Paura Bremer, ecco le sue condizioni dopo ieri

La Juve torna da Verona con la sensazione di aver perso un paio di punti soprattutto per delle decisioni arbitrali che la moviola di questa mattina dei quotidiani boccia in maniera importante.

Un pareggio, quindi, su un campo complicato che potevano essere tre. Paura per Bremer, ecco le sue condizioni

08.53 – Ieri vi abbiamo parlato di un possibile interesse della Juventus per Loftus-Cheek del Milan. Bene, secondo CaughtOffiside anche Aston Villa e altre squadre di Premier League, tra le quali il Newcastle, sono sulle tracce dell’ex Chelsea, pronto a farlo tornare in Premier League.

08.23 – “La Juve ha fatto un passo indietro, ma la direzione arbitrale è almeno da 3 mesi di stop”. Così il giornalista Mirko Nicolino dopo il pareggio ieri a Verona.

08.10 – Dopo la partita, durante l’allenamento che chi non gioca fa alla fine del match, si è fermato Bremer. Ma dopo un po’ di paura, almeno secondo TuttoSport, non c’è nessun allarme per il difensore. Solo stanchezza.

07.45 – Tutti i quotidiani questa mattina bocciano l’operato di Rapuano: insufficienze, soprattutto per il mancato rosso a Orban. Sul rigore si discute, ma l’errore è stato quello di tenere in campo l’attaccante del Verona dopo la gomitata a Gatti. “Dopo un anno di prestazioni al di sotto delle qualità Rapuano continua a non convincere” il commento di Calvarese su TuttoSport. “Manca invece un cartellino rosso nei confronti di Orban“.