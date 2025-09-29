Bernardo Silva alla Juventus, è chiusa con l’ingaggio choc: quadriennale per la firma

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva pronto a lasciare il Manchester City. Per lui ingaggio choc e quadriennale da firmare. Ecco la situazione

In scadenza di contratto alla fine di questa stagione, Bernardo Silva quasi sicuramente lascerà il Manchester City, pronto a vivere l’avventura finale della sua straordinaria carriera.

Non sembrano esserci possibilità di un rinnovo contrattuale e, i tifosi della Juventus, sognano il colpo a effetto per la prossima estate. Sì, Silva, tecnicamente, rimane pur sempre uno dei giocatori più importanti in Europa, di un altro livello. E magari potrebbe decidere di fare come De Bruyne, e approdare in Italia.

Non sarà una decisione semplice la sua, anche perché, come riporta Talk Sport, sul centrocampista ci sono gli occhi dei club arabi.

Ingaggio choc per Bernardo Silva: addio Juventus

La questione appare molto semplice: l’Al Hilal vorrebbe fare un contratto di quattro anni a Bernardo Silva a 500mila sterline a settimana, quindi poco più di 2 milioni di euro al mese, quindi più di 24 milioni di euro all’anno. Insomma, una cifra astronomica, da quelle parti sono abituati, che chiuderebbe di fatto la concorrenza di tutte le altre squadre.

Oltre a questo sarebbe pronto, perché si libererebbe a zero, anche la possibilità di un bel bonus alla firma di quasi 3 milioni di euro. Nessuno in Italia si può permettere una cifra del genere e lo sappiamo, soprattutto la Juventus che già sta investendo un sacco di soldi per Vlahovic sapendo di poterlo perdere a parametro zero. Insomma, in questo modo è davvero complicato vedere Silva a Torino.