DIRETTA | Juventus, colpaccio dal Real. Si chiude per il DS – Le news dell’11 ottobre

Non è ancora finita, Comolli non aspettava altro: occasione e sorpresa e timbro Champions

I giorni a cavallo tra gli impegni della Nazionale e la ripresa dei vari campionati rappresentano spesso un banco di prova importante per quelle squadre ancora alla ricerca di un’identità ben precisa. Ne sa qualcosa la Juventus che tra campo e mercato spera di risolvere i tanti nodi che ne hanno caratterizzato l’inizio di stagione. Come sempre, vi forniremo puntuali ragguagli sulle notizie più importanti in casa bianconera.

14.00 – Come evidenziato da Tuttosport, Openda diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Juve a titolo definitivo quando i bianconeri raggiungeranno matematicamente la quota salvezza.

13.45 – Protagonista di un inizio di stagione importante, Tarik Muharemovic ha calamitato l’interesse anche dell’Inter, alla ricerca di un nuovo tassello con cui puntellare il reparto difensivo. Ricordiamo che la Juve conserva il 50% sulla rivendita dell’attuale centrale del Sassuolo.

12.00 – Matteo Moretto ha ribadito l’interesse mostrato dalla Juventus per Endrick nel corso della passata finestra di calciomercato. Da capire se i bianconeri tenteranno di affondare il colpo a gennaio con il Real Madrid, avendo ancora uno slot da destinare ai calciatori extracomunitari.

09:00 Ottolini è balzato in maniera convinta in cima alla lista dei desideri della Juventus per il ruolo di nuovo DS: la chiusura sembra essere ormai dietro l’angolo.