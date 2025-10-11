“L’ennesimo disastro”: Elkann Out, arriva l’annuncio esplosivo

“Non ha le capacità gestionali per rimanere al vertice”

Attacco frontale a John Elkann, il numero uno di Exor che controlla una Juventus reduce da cinque pareggi consecutivi, e per questo di nuovo nel mirino della critica e dei suoi tifosi.

Elkann intervistato prima di una partita della Juve
“L’ennesimo disastro”: ElkannOut, arriva l’annuncio esplosivo (LaPresse) – Juvelive.it

Carlo Calenda si è scagliato di nuovo contro Elkann. Ma la Juventus non c’entra. Stavolta il leader di ‘Azione’ se l’è presa col nipote di Gianni Agnelli per il crollo in borsa della Ferrari dopo che è stato svelato il piano strategico (vedi la produzione di Ferrari elettriche…) e gli obiettivi della ‘Rossa’ da qui al 2030.

“Segnalo che ieri dopo la presentazione di Elkann al mercato finanziario, la Ferrari ha perso il 13% – ha scritto su X Calenda sottolineando anche gli insuccessi in Formula 1 – La casa di Maranello non ha vinto una gara finora nel campionato 2025. Maserati e’ già morta. Evitiamo l’ennesimo disastro

Calenda attacca: “#ElkannOut, non ha le capacità gestionali per rimanere al vertice”

Calenda chiude con l’hashtag #ElkannOut e una richiesta ben precisa: “Elkann non ha oggettivamente le capacità gestionali per rimanere al vertice. Forse gli altri azionisti dovrebbero farlo ragionare e chiedergli un cambio“.

Bisogna dire che l’invettia social non ha riscosso grande successo. Sono arrivate, infatti, tantissime risposte contro lo stesso segretario di ‘Azione’.

Gli utenti sottolineano come l’andamento in borsa di Ferrari non dipenda certo dai risultati in Formula 1, e che negli ultimi anni il valore delle azioni è aumentato a dismisura.

