Altro che Yildiz, offerta irrifiutabile per Thuram: addio Juve

Il figlio d’arte è uno dei pochissimi acquisti giusti fatti da Giuntoli

Thuram via dalla Juve, le voci si fanno sempre più insistenti. Nelle prossime sessioni di calciomercato, del resto, i bianconeri saranno costretti a fare dei sacrifici per iniziare un’opera, piuttosto complessa, di ristruttrazione dei conti. Comolli avrà molto da fare.

Conti disastrosi, non a caso l’UEFA ha aperto un procedimento per sospetta violazione dei paletti del Fair Play Finanziario: la società di Exor rischia una multa salata, ma pure il divieto di inserire nuovi giocatori nella lista UEFA, ovvero una sorta di blocco del mercato mascherato nel uefese.

Con sacrifici s’intende cessioni, grandi cessioni. La più temuta dai tifosi juventini è senza dubbio quella di Kenan Yildiz, nel mirino della Premier che conta: dal Manchester United al Chelsea, passando per l’Arsenal.

Comolli e soci vogliono blindarlo con un nuovo contratto fino a giugno 2030, e magari ci riusciranno pure, tuttavia l’eventuale firma del turco non allontenerebbe l’ipotesi addio. Certo, per dare il via libera la Juve dovrebbe ricevere un’offerta davvero irrifiutabile.

E se questa offerta irriufatibile la ricevesse un altro calciatore della squadra di Tudor? Si può fare un nome non a caso, appunto quello del sopracitato Thuram. Le ultime indiscrezioni, a proposito di Premier, lo danno nuovamente nel mirino del Liverpool di Slot.

Liverpool e non solo su Thuram: almeno 50 milioni per far vacillare la Juve

In realtà anche altre big inglesi avrebbero iniziato a seguire con attenzione il centrocampista figlio d’arte, pagato da Giuntoli sui 20 milioni più bonus. Col senno del poi, ma anche del prima, un affare, con Kalulu l’unico sensato dell’ex dirigente juventino.

L’offerta per Thuram jr potrebbe essere definita irrifiutabile solo se dovesse toccare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, che vorrebbe dire pure maxi plusvalenza.