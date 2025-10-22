Tudor spalle al muro: allarme esonero a Madrid, gli scenari

L’addio ai bianconeri per il tecnico croato può verificarsi in un caso specifico, la gara del ‘Bernabeu’ è già uno snodo cruciale

Serata delicata per la Juventus, attesa da un impegno molto significativo, per il blasone e per l’importanza del risultato da conseguire. La sfida al Real Madrid è cruciale per il percorso in Champions League ma non soltanto. Igor Tudor deve giocarsela al massimo o può rischiare addirittura l’esonero già oggi.

Si è parlato molto, negli ultimi giorni, della posizione del tecnico croato, che non è riuscito a ottenere risultati all’altezza delle aspettative nelle ultime gare. La sua Juventus fatica a decollare e sono emersi i nomi di potenziali sostituti, da Palladino a Spalletti a Mancini. Per adesso, l’idea del club sembrerebbe comunque quella di andare avanti con lui almeno fino alla prossima pausa, valutando il percorso delle prossime gare. Ma c’è un fattore che potrebbe accelerare le riflessioni e condurre all’esonero immediato.

Dopo la brutta sconfitta contro il Como, infatti, la Juventus è chiamata a rispondere con una prestazione di livello. Non sarà facile, contro una compagine del valore del Real Madrid. Per i bianconeri, sarebbe deleterio in particolare uscire dal ‘Bernabeu’ con una sconfitta netta. In caso di ko dalle proporzioni umilianti, la dirigenza potrebbe stringere i tempi e decretare la fine anticipata dell’esperienza di Tudor, cui era stata data fiducia dopo la fine della scorsa stagione. Risorgere o morire insomma, Tudor è consapevole della posta in palio e chiederà ai suoi una reazione d’orgoglio anche per salvare se stesso.