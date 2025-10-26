Juve, firma gratis: Comolli pesca in Bundesliga

La Juventus a caccia di un grande colpo per l’estate: la stella può lasciare il top club, clamorosa occasione a zero

Mentre la Juventus in questo momento affronta la Lazio in un match delicato per la classifica dei bianconeri, parallelamente i vertici del club piemontese non rimangono fermi e già valutano le prossime mosse in sede di calciomercato.

Gennaio è lontano e così anche la possibilità di rimpolpare una rosa che, specialmente in un settore, sta facendo enorme fatica a trovare idee e brillantezza. Il centrocampo di Igor Tudor ha spesso e volentieri zoppicato in questa prima parte di stagione: è evidente, dunque, che il prossimo importante investimento possa arrivare proprio in quella zona del campo.

Thuram e Locatelli, al netto di infortuni o squalifiche, non possono bastare. E Koopmeiners, davanti alla difesa, difficilmente ha dato il meglio di sé in una mediana a due. Ecco perché la grande occasione, in questo caso per l’estate 2026, potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga. Stavolta Comolli ha intenzione di superarsi: fari puntati in casa Bayern Monaco.

Dal Bayern alla Juve: colpo stellare a zero

Il sogno, nemmeno troppo velato, si chiama Leon Goretzka. Il 30enne tedesco è alla sua ottava stagione con la maglia del club bavarese, verosimilmente l’ultima.

Sì, perché il contratto del forte centrocampista è in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento il rinnovo non sembra essere affatto una priorità del Bayern. La dirigenza bianconera potrebbe quindi fiutare l’affare, sondare il terreno per l’estate con una strategia ben chiara per portare Goretzka alla Continassa. Il suo attuale stipendio percepito in Germania è ben lontano dagli standard imposti da Comolli: 9,5 milioni a stagione.

È evidente, però, che con la firma a zero l’ingaggio potrebbe venire spalmato su più anni, permettendo alla Juve di sognare in grande. Un rinforzo di talento e spessore internazionale, proprio ciò che manca alla mediana di Tudor. Bisognerà attendere qualche mese ma la dirigenza bianconera c’é: Goretzka, 7 presenze e appena 426′ in campo con il Bayern in campionato, è un’idea che stuzzica Comolli.