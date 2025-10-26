Maresca se lo porta alla Juve: affare da 35 milioni

Il tecnico degli inglesi tra i papabili per la panchina torinese, ecco chi può venire con lui da Londra

In questa stagione, pur con le difficoltà che si stanno vedendo, la Juventus vuole cercare di fare qualcosa di importante. Ma si guarda già al futuro. Per il dopo Tudor, c’è già una idea precisa. Sale la candidatura di Enzo Maresca per la panchina. Il grande ex stuzzica, per la capacità che sta mostrando di coniugare bel gioco e pragmatismo. Con l’allenatore, dal Chelsea potrebbe arrivare l’esterno Malo Gusto, una pista che inizia a prendere corpo.

Quella del laterale di fascia è una delle lacune lasciate in eredità dall’ultimo mercato, le difficoltà incontrate non hanno consentito al club investimenti in quella zona di campo. Ma si tratta di una lacuna da provare a colmare nel prossimo futuro. Il francese, classe 2003, è un profilo che piace molto. E potrebbe decidere di seguire il suo allenatore in una futura avventura italiana.

Maresca punta molto su di lui, per le grandi doti in velocità e anche per la buona propensione come assist man. Negli anni a Londra, fino a questo momento, il giocatore si è sgrezzato e sembra pronto per il salto di qualità definitivo. La Juventus dovrà investire 35 milioni di euro se vorrà assicurarselo, i ‘Blues’ almeno per adesso non sono intenzionati a fare sconti. Ma si tratta del nome giusto per accaparrarsi un cursore di valore e alzare il livello.