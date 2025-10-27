Juventus, Del Piero nuovo allenatore: ci sono già le cifre

Del Piero erede di Tudor sulla panchina bianconera, la svolta è clamorosa: cosa può succedere a Torino

Fatale, a Igor Tudor, la sconfitta contro la Lazio. L’allenatore croato è stato esonerato, pagando il rendimento deficitario delle ultime settimane, con ben otto gare di fila senza vittorie e tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Ora, a Torino si apre la corsa alla successione. Con la suggestione Alessandro Del Piero che prende corpo.

Per il momento, la società, per darsi tempo di prendere una decisione condivisa e strutturata, ha affidato la panchina, per le prossime quattro gare tra campionato e Champions prima della sosta, a Brambilla. E’ chiaramente una soluzione da traghettatore, per avere la possibilità di ragionare al meglio sul da farsi e ripartire con un nuovo ciclo tecnico con maggior calma tra qualche settimana.

Del Piero, mai dimenticato dai tifosi bianconeri, potrebbe essere scelto come nuovo allenatore. Una suggestione particolare, dato che si tratterebbe, per lui, della prima esperienza in assoluto da questo punto di vista. Ma che potrebbe avere un suo fondamento. Circolano già le prime quote, tra gli scommettitori, per l’eventualità. Secondo ‘Goldbet’, Del Piero allenatore della Juventus nelle prossime settimane è bancato a 25 volte la posta. Un azzardo che potrebbe pagare, in campo e fuori. Anche se le maggiori probabilità porterebbero a Spalletti (1.5) o a Palladino (2.75).