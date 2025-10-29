David-Juve, è già finita: addio a gennaio, scelta la squadra

Il bomber prelevato dal Lille fa molta fatica, cambia all’improvviso il suo futuro: lascia Torino dopo pochi mesi

In estate, è stato uno degli acquisti principali della Juventus, ma Jonathan David a Torino sta faticando parecchio. Ci si aspettava altro impatto dal canadese, che come tutta la squadra non sta riuscendo a esprimersi al meglio. Tanto che addirittura si parla di un suo addio a gennaio in direzione Inghilterra o Germania.

Oltremanica, alcuni portali riportano l’interessamento del Tottenham e del Bayern Monaco. Il club londinese e quello bavarese starebbero seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, pronte a intervenire se ci dovessero essere stravolgimenti particolari nella rosa juventina in vista della sessione di trasferimenti invernale.

Un addio dopo pochi mesi, effettivamente, farebbe rumore e non poco. Ma ci sarà da capire quali saranno le decisioni prese dalla dirigenza, dopo l’avvento di Spalletti. Il tecnico di sicuro chiederà voce in capitolo sulla gestione della rosa e sulle operazioni di mercato, i prossimi due mesi saranno dedicati ad attente valutazioni su tutti i giocatori per capire chi sarà utile alla causa o meno, che cosa servirà in entrata e se saranno necessari sacrifici in uscita. L’eventualità di avvicendamenti importanti non è da escludere, specie se potranno portare l’opportunità di monetizzare.